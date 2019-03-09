影／六堆巡鄉遊學之旅 親師生長征120公里走讀家鄉

2019-03-09 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



六堆運動會舉辦逾半世紀，今年首推「六堆巡鄉遊學之旅」，帶學童以騎單車的雙腳，深度走讀家鄉。高屏地區有155名親師生參與，今天由高雄美濃東門樓啟航，長征120公里，沿途造訪六堆著名地景、史蹟，以2天1夜的時間體驗先民奮鬥的軌跡。

第54屆六堆運動會預訂3月16日開賽，今天先由「六堆巡鄉遊學之旅」登場暖身。這趟巡鄉遊學之旅從高雄美濃東門樓出發，終點站是左堆蕭家古厝，高屏地區10所國小親師生由北而南，造訪前堆火燒庄戰役紀念碑、小份敬字亭、中堆文筆亭、張家宗祠、右堆鐘理和故居、石師公，建功庄東柵門，先鋒堆五溝水，後堆天后宮，昌黎祠等地。全程不只安排文史專家同行，還由各堆學童化身導覽員，相互介紹故鄉之美。

六堆運動會執行長邱坤玉表示，早年客家組織6個地區團練，平日強身健體、保鄉衛國，「六堆運動會」即是地區團練精神的延續，創設50多年來已形成客家年度傳統，獲列為「客庄12大節慶」之一，今年更首開先例，舉辦巡鄉遊學之旅。

行政院客家委員會主委李永得特別到場主持授旗啟航儀式，他帶學童們祭拜伯公後出發，盼大家經由單車運動，深度感受六堆文化。台灣單們休閒產業發展協會理事長林悉弘則表示，選擇單車為交通工具，能展現客家勤儉精神，也響應環保減碳觀念。