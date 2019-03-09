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「海之女神」明信片太夢幻 燈會結束熱度仍不減

2019-03-09 14:52聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東大學文創系主任葉晉嘉受縣府委託設計製作的「海之女神」明信片供不應求，縣府決定...
屏東大學文創系主任葉晉嘉受縣府委託設計製作的「海之女神」明信片供不應求，縣府決定加印滿足向隅者。記者潘欣中／翻攝
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台灣燈會在屏東掀起諸多熱議話題，其中屏東大學文化創意產業學系接受縣府委託設計製作的「海之女神」明信片（每套4張），在燈會期間以打卡兌換方式每天限量發送，因象徵新住民精神的「海之女神」人氣指數攀升，加上設計新穎又饒富趣味，因此供不應求，燈會結束後還不斷在問哪裡有，縣府決定加印滿足向隅者。

屏東縣長潘孟安日前在臉書開直播，暢談舉辦燈會的點滴和心情，也秀出超夯的「海之女神」明信片，隔天縣府即接到不少詢問電話，哪裡可以買的到，縣府已決定加印因應；屏東大學文創系主任葉晉嘉除感謝潘縣長喜歡和支持外，也要感謝社會處提供這次機會，以及「海之女神」原創作者王文志老師的授權創作。

葉晉嘉說，考量「海之女神」主燈設置在國際燈區，為方便新住民及參觀民眾把明信片寄給海外親友，可行銷台灣和屏東，明信片足足構思了兩個月，燈會試營運前，以長鏡頭在大鵬灣賽車場看台的最高處，花了4個小時守候完成拍攝，並立即付印製作，初版只印製5000套，在燈會期間就已缺貨。

他說，這款明信片包括可呈現「海之女神」白天與晚上的不同風情的光柵版)、在全黑卡片上刮出「海之女神」的樣貌的刮刮卡、可站立的立體版和關燈後有螢光效果夜光版。

屏東大學文創系主任葉晉嘉受縣府委託設計製作的「海之女神」明信片供不應求，縣府決定...
屏東大學文創系主任葉晉嘉受縣府委託設計製作的「海之女神」明信片供不應求，縣府決定加印滿足向隅者。記者潘欣中／翻攝
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