沖之鳥海域還是去不了 漁民嗆以選票表達憤怒

2019-03-09 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



在日本舉行的「第8次臺日漁業委員會」7日結束，沖之鳥海域未達成作業規範協議，屏東縣琉球鄉漁民氣憤又無奈說：「是意料中的結果，明年大選只好用手中選票表達憤怒」。圖／本報資料照 分享 facebook

在日本舉行的「第8次臺日漁業委員會」7日結束，我方就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題向日方重申我方立場，但未達成作業規範協議；消息傳回國內，屏東縣琉球鄉漁民氣憤又無奈說：「是意料中的結果，明年大選只好用手中選票表達憤怒」，區漁會總幹事蔡寶興說，今年琉球漁船還是會到八重山以南及冲之鳥海域作業，請政府「硬起來」確實護漁，保護台灣漁民權益。

2016年4月25日，屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」在沖之鳥礁東南東約150浬國際水域作業時遭到日本公務船扣押，繳付保證金700多萬元獲釋後，雙方對漁場、經濟海域認知判定相衝突，更拉高層級到外交事件，當時的總統馬英九發出聲明，引述國際公約，並根據「聯合國海洋法公約」島嶼制度，指沖之鳥非島而是礁，時任行政院長張善政以強硬態度派艦護漁，宣示護漁決心；蔡政府上任後則是尊重「聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）」決定。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，這次沒有達成作業規則協議，主要是日本不願就八重山以南及冲之鳥海域作業問題和我方協商，所以今年沒有協商出作業規則；「東聖吉16號」遭扣事件時，馬政府曾下令往後沖之鳥一律不得稱之為「島」，並派護漁艦艇宣示我國護漁決心，蔡政府卻低頭不敢吭一聲，今年琉球漁船還是會到八重山以南及冲之鳥海域作業，希望政府硬起來確實護漁，保護漁民權益。

「不會有結果，早在意料中了！」琉球鄉船長李國勇說，沖之鳥礁附近漁場有鬼頭刀、劍旗魚、水鯊及各式雜魚，一直是台灣漁民傳統的重要漁場之一，八重山以南海域是台日間200浬重疊經濟海域，日本蠻橫不讓台灣漁民進入公海，這次會議又不將該海域納入協商，就是看準我方態度軟弱，推託等漁汛期來臨前擇期繼續協商；「蔡總統當年承諾會保護農漁民，根本是騙選票，明年初只好用選票表達憤怒！」