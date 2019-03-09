高美館用藝術搭起愛的照顧橋梁 照顧與被照顧者暫喘息

2019-03-09 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



主辦單位邀請長照家庭一同來美術館，一同享受美的饗宴，透過藝術欣賞讓彼此暫時脫離照顧的情境。圖／高美館提供 分享 facebook

高雄市立美術館與高雄市家庭照顧者資源整合中心，用藝術搭起愛的照顧橋梁，邀請家庭照顧者與被照顧者一同享受美的饗宴，透過藝術欣賞讓彼此暫時脫離照顧的情境。62歲照顧者帶著89歲失智老母親，第一次來逛美術館，母子難得輕鬆開心，展露笑容。

高齡化社會的來臨，老年人口不斷攀升，長期照顧需求日益提高，造成「老老照顧」、「長年照顧」的現象。主辦單位表示，每位家庭照顧者背後付出大量的時間、體力及精神，且甚少有休息、喘息的機會，家庭共同出遊更是許多長照需求者不敢奢望的夢想。高美館特別規劃一系列藝術導覽與手作活動，邀大家以植物槌染創作屬於自己的作品，也讓照顧者互相分享創作理念，彼此抒發心情。

高美館規劃一系列藝術導覽與手作活動，邀大家以植物槌染創作，也讓照顧者互相分享創作理念，彼此抒發心情。圖／高美館提供 分享 facebook

多對家庭照顧者與被照顧者，一同到高美館享受美的饗宴，也譜出溫暖的故事。家庭照顧者小甄與男友愛情長跑近十年，考慮步入結婚殿堂，無奈兩年前男友確診肝硬化末期，經常入出醫院治療，小甄工作及醫院兩邊跑，開啟了長照漫漫長路。主辦單位還特別幫小甄與男友一圓婚紗夢，邀請共同參與藝術之旅的家庭照顧者們送花祝福，一同見證感人的愛情。

還有一對母子，62歲照顧者帶著89歲失智老母親，第一次來逛美術館，他很開心能看到母親久違的笑容。由於失智的母親只認得自己，所以他一肩扛起了照顧母親的重擔，這次終於有機會踏出家門，走入人群中，覺得在這趟藝術之旅中得到喘息，希望多有這樣的機會。館員告訴母子要拍照放臉書讓大家知道，因為像他們這樣的母子檔這麼樂意來美術館，其他的人更要常來。