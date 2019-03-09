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教室小農「一步蔬果」豐收 蔬菜花束宅配幸福到家

2019-03-09 10:33聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市新上國小星空家族的教室小農「一步蔬果」日前大豐收，綠生菜滿出了教室走廊花檯，師生結合營養午餐的燒肉，搭上韓式泡菜，變身成一道經典的「韓式生菜包燒肉」料理，還將蔬菜像花束般包裝，別上「一步蔬果」標章，開心地帶回家送給親愛的家人。  

新上國小星空家族教室小農已持續4年，每次都依季節種植不同蔬果，這次大豐收的生菜是開學後一周種下的，由熱心家長贊助菜苗。每個孩子都親手種下自己的蔬菜，然後自己澆水照顧並觀察。三周後，整個走廊陽台全是綠油油一片。

師生結合中午營養午餐的燒肉，鮮採鮮吃，搭配著韓式泡菜，讓平凡的午餐成功變身成一道「韓式生菜包燒肉」，小朋友吃得津津有味。老師還結合藝文課設計了「花束包裝」課程，讓每個學生自己採收一株蔬菜，然後包裝成「一束鮮蔬菜」，帶回家送給家人，分享種植與採收的喜悅。

新上國小校長王彥喦表示，新上國小的食農教育持續在推廣，結合新課綱的實施，學校資助各班購買菜苗，像這次就購買了700多株，讓師生可以在就近的走廊陽台或花圃種植蔬果，而這數量還不包含許多自行購買種植的班級。未來還準備推動「味覺教育」，結合在地餐廳，讓學生從種植到收成再品嘗，一套完整的味覺教育，讓孩子品嘗到食物的原味。

小朋友將蔬菜像花束般包裝，別上「一步蔬果」標章，開心地帶回家送給親愛的家人。  ...
小朋友將蔬菜像花束般包裝，別上「一步蔬果」標章，開心地帶回家送給親愛的家人。  圖／新上國小提供
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小朋友將蔬菜像花束般包裝，別上「一步蔬果」標章，開心地帶回家送給親愛的家人。  ...
小朋友將蔬菜像花束般包裝，別上「一步蔬果」標章，開心地帶回家送給親愛的家人。  圖／新上國小提供
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新上國小星空家族的教室小農推「一步蔬果」，教室走廊花檯綠油油。圖／新上國小提供
新上國小星空家族的教室小農推「一步蔬果」，教室走廊花檯綠油油。圖／新上國小提供
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小朋友將蔬菜像花束般包裝，別上「一步蔬果」標章，開心地帶回家送給親愛的家人。  ...
小朋友將蔬菜像花束般包裝，別上「一步蔬果」標章，開心地帶回家送給親愛的家人。  圖／新上國小提供
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高雄市新上國小星空家族的教室小農「一步蔬果」大豐收，小朋友樂開懷。  圖／新上國...
高雄市新上國小星空家族的教室小農「一步蔬果」大豐收，小朋友樂開懷。  圖／新上國小提供
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吃一口自己種的菜，學童很滿足！  圖／新上國小提供
吃一口自己種的菜，學童很滿足！  圖／新上國小提供
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吃一口自己種的菜，學童很滿足！  圖／新上國小提供
吃一口自己種的菜，學童很滿足！  圖／新上國小提供
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營養午餐食農教育課綱
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