親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

大倉媽祖文化園區存廢 村民正反意見都有

2019-03-08 22:58中央社 澎湖縣8日電

澎湖大倉島村民今天集會座談大倉媽祖文化園區存廢議題，支持與反對的聲浪都有，但不管未來結果如何，村民的共識就是先恢復島上原有環境。

澎湖白沙大倉社區發展協會今天就大倉媽祖文化園區議題舉辦村民座談會，不少出外鄉親都趕回參加，近70位村民代表與會，縣府秘書陳泰銘、白沙鄉長宋萬富、社區理事長陳尊伶、村長陳文章、海洋公民基金會吳雙澤、巫佳容等人出席，會中贊成與反對都有，各說各話，唯一共識就是先恢復島上原有環境。

大倉村民陳猛則提出大倉園區未來的開發，希望縣府與大倉簽立契約保障，建立村民對政府的信心，保障島上居民權益。

縣長賴峰偉表明中立立場，縣政府決定3月份舉辦現場直播的公聽會，再進行長達一個月的全民調，作為大倉媽祖文化園區停建或續建參考。

縣府指澎湖大倉媽祖文化園區案係前縣長王乾發推動，當時編列新台幣5億餘元興建，園區規畫有一座高達66公尺媽祖銅像，縣議會當年附帶決議要縣府募款3億元和向中央爭取5000萬元補助等，但全都跳票，前縣長陳光復接任經過3個月評估決定不續建，當時還考慮轉型設置法國村，但未獲推動而閒置至今。

縣府表示，大倉媽祖文化園區在前縣長陳光復上任後，予以終止，未來若要重建，必須重提計畫、重編預算，送議會審議。

媽祖澎湖陳光復
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

高雄旅展 周末假日搶商機

2019-03-09 00:18

婦女節 韓國瑜送李佳芬…雲淡風輕

2019-03-08 23:56

金大與秀傳醫院產學合作 盼培育更多醫療人才

2019-03-08 20:59

台開辦擲筊賽 首獎電影免費看1年

2019-03-08 19:29

韓國瑜婦女節活動致詞被打斷 沒架子送上祝福後下台

2019-03-08 16:35

台灣燈會「夜明珠」將赴丹麥 打造迷你版分身留家鄉

2019-03-08 16:19

搬定了！ 國民黨屏東縣黨部4月底前遷移現址

2019-03-08 16:09

影／小三女童台語超輪轉 靠比賽建立信心

2019-03-08 15:42

旅遊結合健檢 高雄醫療觀光元年啟動

2019-03-08 14:23

金門年初三小三通落地簽入境 創單日新高

2019-03-08 11:49

高雄馬里山部落尋根 年輕人走入祖先生活

2019-03-08 09:24

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

親近高雄洲仔濕地 為水雉築巢成家

2019-03-08 07:57

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

訴訟有疑慮 屏東4月起可視訊諮詢

2019-03-07 23:54

桃源寶山部落尋根 探訪先人來時路

2019-03-07 23:38

不動產公會捐千萬 挺高雄青年創業

2019-03-07 23:31

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50

華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶

2019-03-07 20:19

核3廠員工送愛總動員 為家扶解募款寒冬之急

2019-03-07 19:10

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

綠營連日猛酸王惠美不辦燈會 溪湖鎮里長發文反擊

2019-03-08 15:17

南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！

2019-03-08 11:47

捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒

2019-03-08 12:40

韓國瑜婦女節活動致詞被打斷 沒架子送上祝福後下台

2019-03-08 16:35

工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10

深澳電廠改燃氣？遭蘇貞昌拍肚里長：應讓台電死心

2019-03-08 18:22

「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見

2019-03-08 12:46

碧潭水舞音樂會今晚登場 新店警加強交通疏導

2019-03-08 14:39

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

解決道路坑洞高雄開先例 大幅鋪機場跑道材料

2019-03-08 20:59

桃園產後護理之家激增至32家 桃園區成一級戰區

2019-03-08 17:28

影／當官清廉只能配鹽！太保市長：想吃好只能種田

2019-03-08 15:09

分局長帶玫瑰花巧克力「告白」 55位女警：小確幸

2019-03-08 14:25

王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場

2019-03-08 11:44

彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」

2019-03-08 15:08

學士後返鄉務農 7年級青農李建鋒種出好吃小番茄

2019-03-08 09:10

72年前基隆港被染紅今228追思 林右昌：正視過去錯誤

2019-03-08 16:50

影／百年老市場登錄歷史建築 範圍以災後留存結構為主

2019-03-08 20:35

台南魚塭轉租發展太陽能 養殖戶憂生計受挑戰

2019-03-08 12:14

宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01

台灣燈會「夜明珠」將赴丹麥 打造迷你版分身留家鄉

2019-03-08 16:19

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

屏東後灣獨特古法製鹽 社區巧妙轉化為觀光財

2019-03-08 19:06

超暖心！台南市警局長邀視障按摩 慰勞女性同仁

2019-03-08 11:08

台中花博票務爭議 盧秀燕：3個月提清查報告

2019-03-08 15:24

影／挺柯家長會長被爆關說？謝俊州：有的話我是人渣

2019-03-08 14:03

台東卑南鄉長 婦女節送女員工鮮乳「喝了再上」

2019-03-08 15:58

柴燒窯創金氏世界紀錄 林瑞華盼走出台灣的路

2019-03-08 08:54

創業大展驚見賭廳？ 原來是遊戲餐廳

2019-03-08 17:09

搬定了！ 國民黨屏東縣黨部4月底前遷移現址

2019-03-08 16:09

親近高雄洲仔濕地 為水雉築巢成家

2019-03-08 07:57

蔡英文今連趕4廟宇 贈「義風溥化」給祀典武廟

2019-03-08 15:55

大雨特報！ 中市府開啟豐原葫蘆墩公園第五區閘門

2019-03-08 09:30

暖冬台南梅子結果率不到兩成 農業局：列現金救助

2019-03-08 10:44

彰化縣禽流感疫情拉警報 大城又有3萬多隻土雞遭撲殺

2019-03-08 20:54

影／三八婦女節 林佳龍今天要送家中「女司機」一個擁抱

2019-03-08 15:35

吳密察拜會翁章梁 翁期待故宮南院營造大公園親子旅遊

2019-03-08 18:56

旅遊結合健檢 高雄醫療觀光元年啟動

2019-03-08 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top