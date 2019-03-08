大倉媽祖文化園區存廢 村民正反意見都有

2019-03-08 22:58 中央社 澎湖縣8日電



澎湖大倉島村民今天集會座談大倉媽祖文化園區存廢議題，支持與反對的聲浪都有，但不管未來結果如何，村民的共識就是先恢復島上原有環境。

澎湖白沙大倉社區發展協會今天就大倉媽祖文化園區議題舉辦村民座談會，不少出外鄉親都趕回參加，近70位村民代表與會，縣府秘書陳泰銘、白沙鄉長宋萬富、社區理事長陳尊伶、村長陳文章、海洋公民基金會吳雙澤、巫佳容等人出席，會中贊成與反對都有，各說各話，唯一共識就是先恢復島上原有環境。

大倉村民陳猛則提出大倉園區未來的開發，希望縣府與大倉簽立契約保障，建立村民對政府的信心，保障島上居民權益。

縣長賴峰偉表明中立立場，縣政府決定3月份舉辦現場直播的公聽會，再進行長達一個月的全民調，作為大倉媽祖文化園區停建或續建參考。

縣府指澎湖大倉媽祖文化園區案係前縣長王乾發推動，當時編列新台幣5億餘元興建，園區規畫有一座高達66公尺媽祖銅像，縣議會當年附帶決議要縣府募款3億元和向中央爭取5000萬元補助等，但全都跳票，前縣長陳光復接任經過3個月評估決定不續建，當時還考慮轉型設置法國村，但未獲推動而閒置至今。

縣府表示，大倉媽祖文化園區在前縣長陳光復上任後，予以終止，未來若要重建，必須重提計畫、重編預算，送議會審議。