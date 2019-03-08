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解決道路坑洞高雄開先例 大幅鋪機場跑道材料

2019-03-08 20:59聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

去年高雄豪雨造成全市5千個坑洞，引發民眾詬病，成為韓國瑜擊潰綠軍的關鍵之一。韓國瑜上任後，力拚道路工程品質，今天起重新鋪設中山、沿海路，比照機場跑道，高雄市工務局說，這是全台各縣市首見，大範圍使用高規格的石膠泥瀝青混凝土，這也是機場跑道使用的材料，價格是一般道路材料的1.5倍。

高雄市工務局說，這重種材料通常都是用在機場或賽車跑道，各縣市偶而有見都是小範圍實驗性質，這次要鋪6到7公里，這麼大範圍在各縣市應是首見。

高雄市的中山、沿海路是銜接高雄市區及林園的主要幹道，沿線毗鄰臨海工業區、林園工業區、高雄港及洲際貨櫃中心等，重載車輛密度居全國之冠，因受重車長期反覆碾壓，路面產生許多破損及變形，目前車流遠超過原闢建時的設計值，承載力有不足情形。

為此，高雄市工務局透過基底現況調查，全線進行承載力評估，重新進行規劃設計，工程內容除鋪面改善外，還包含排水系統整理、路基改良，另為因應重車輾壓及高車流量，鋪面材質將使用抗車轍及載重性能最高的石膠泥瀝青混凝土，這也是機場跑道使用的材料。

高雄市工務局說，這種石膠泥瀝青混凝土價格比一般道路使用的瀝青混凝土貴1.5倍。以5公分厚來說，石膠泥瀝青混凝土每平方公尺至少要500元，一般瀝青混凝土只要350元左右。

李四川今天特地到現場巡看，要求施工期間確實做好交維設施，務必將施工期間造成的交通衝擊降到最低。

對此，施工團隊為縮短工期，未來將展開兩個工作面分別自林園、小港同步推動，期間將採分區分段半半施工，由沿海三路及中山四路南下車道開始施做，預計109年6月底完工，改善路段約11公里，工程預算7.9億元。

高雄市中山沿海路道路施工，鋪面材質將使用抗車轍及載重性能最高的石膠泥瀝青混凝土，...
高雄市中山沿海路道路施工，鋪面材質將使用抗車轍及載重性能最高的石膠泥瀝青混凝土，這也是機場跑到滑道使用的材料。圖／高雄市工務局提供
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高雄市副市長李西川 李四川親至中山沿海路督軍道路施工。圖／高雄市工務局提供
高雄市副市長李西川 李四川親至中山沿海路督軍道路施工。圖／高雄市工務局提供
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高雄市工務局透過基底現況調查，全線進行承載力評估，重新進行規畫設計。圖／高雄市工...
高雄市工務局透過基底現況調查，全線進行承載力評估，重新進行規畫設計。圖／高雄市工務局提供
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高雄市機場韓國瑜
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