台開辦擲筊賽 首獎電影免費看1年

2019-03-08 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



農曆2月初2是土地公壽誕，金門風獅爺商店街福德正神功德會歡慶土地公壽誕，從今天起一連2天舉行壽誕祈福儀式，讓民眾擲筊奪大獎活動，今日共有325人參加，有7人擲超過5茭進入決賽，明天將進行最後的決賽，最大獎是台開金獅影城免費看1年電影。

活動由台開集團總經理邱于芸、風獅爺商店街總經理劉善群、顧問石兆瑉共同主持，邱于芸也說，這項擲茭活動已連續5年舉辦，在金門算是家戶喻曉的宗教性活動，土地公廟也有不少信眾，未來希望讓這個在地的傳統活動持續下去。

土地公壽誕祈福儀式現場有當地民俗表演等節目讓大家一起歡度土地公的生日，在土地公生日這一天，也是民俗「頭牙」的日子，誠心誠意期望土地公保佑大家身體健康萬事興，在豬年從年頭順利、平安到年尾。

雖然今天金門的天氣不佳，低溫又陰雨綿綿，不過整天下來，還是吸引許多金門鄉親到場參加，擲到1次聖筊可獲得電影的白金券；2次聖筊的則是電影同行券；3次聖筊的是電影獅友券；最終有7人擲到5次聖筊進入決賽，將可參加明天的福徳聖茭王總決賽。