土地公生日 大南天福德祠乞龜人潮大排長龍

2019-03-08 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天是農曆二月初二土地公生日，田寮大南天福德祠舉辦乞龜祈福活動，近4百隻大小福龜讓信眾迎回供奉。管委會表示，乞龜習俗傳承一甲子以上，今年有3隻重達2千台斤的米龜，大龜王則增重至2萬8千台斤，吸引各地信眾乞龜與祝壽，莫不盼望神明庇佑整年度平安、順利。

崗山頭大南天福德祠香火興盛，每逢主祀神明土地公生日，管委會舉辦乞龜與發財金擲筊活動，早年乞龜數量僅個位數，每年還願信眾不斷增添數量，近年大小福龜的數量已經近4百個，詳細數量難以估算。

烏龜有長壽與福氣之象徵。管委會顧問黃和基指出，大南天福德祠歷史約3百年，他自幼即有乞龜習俗，早年平安龜數量不多，後來因數量眾多擬定乞龜規則，重量1百台斤以上的壽龜必須要超過3個聖杯才能迎回，大龜王則是量多者得，通常要8至10個聖杯才得以供奉，隔年送回廟宇還願。

大龜王去年重量2萬7710台斤，由曾姓資源回收業者擲筊迎回，今年增重416台斤，總重量2萬8126台斤，主要由白米、白糖、餅乾組成，另含2隻5錢重和8隻1錢重的小金龜。