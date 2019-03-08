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土地公生日 大南天福德祠乞龜人潮大排長龍

2019-03-08 18:58聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

今天是農曆二月初二土地公生日，田寮大南天福德祠舉辦乞龜祈福活動，近4百隻大小福龜讓信眾迎回供奉。管委會表示，乞龜習俗傳承一甲子以上，今年有3隻重達2千台斤的米龜，大龜王則增重至2萬8千台斤，吸引各地信眾乞龜與祝壽，莫不盼望神明庇佑整年度平安、順利。

崗山頭大南天福德祠香火興盛，每逢主祀神明土地公生日，管委會舉辦乞龜與發財金擲筊活動，早年乞龜數量僅個位數，每年還願信眾不斷增添數量，近年大小福龜的數量已經近4百個，詳細數量難以估算。

烏龜有長壽與福氣之象徵。管委會顧問黃和基指出，大南天福德祠歷史約3百年，他自幼即有乞龜習俗，早年平安龜數量不多，後來因數量眾多擬定乞龜規則，重量1百台斤以上的壽龜必須要超過3個聖杯才能迎回，大龜王則是量多者得，通常要8至10個聖杯才得以供奉，隔年送回廟宇還願。

大龜王去年重量2萬7710台斤，由曾姓資源回收業者擲筊迎回，今年增重416台斤，總重量2萬8126台斤，主要由白米、白糖、餅乾組成，另含2隻5錢重和8隻1錢重的小金龜。

今日一整天，擲筊人潮大排長龍，信眾絡繹不絕。來自台南的香客尤惠雅與多位結拜姊妹相約參拜，每人都順利求得發財金帶回家。她說，聽聞大南天福德祠香火鼎盛，特地選在壽誕日祭拜祈福，希望土地公保佑自家牛排館生意興隆。

大南天福德祠內的大小福龜將近4百隻，除大龜王外，另有3隻重量超過2千台斤的壽龜。...
大南天福德祠內的大小福龜將近4百隻，除大龜王外，另有3隻重量超過2千台斤的壽龜。記者徐白櫻／攝影
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大龜王重達2萬8126台斤，主要由白米、白糖、餅乾組成，有緣人才能迎回供奉。記者...
大龜王重達2萬8126台斤，主要由白米、白糖、餅乾組成，有緣人才能迎回供奉。記者徐白櫻／攝影
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土地公生日這天香客眾多，擲筊時誠心祈求心想事成。記者徐白櫻／攝影
土地公生日這天香客眾多，擲筊時誠心祈求心想事成。記者徐白櫻／攝影
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土地公發財金資源回收
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