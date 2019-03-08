高市新增境外移入德國麻疹個案 至菲律賓自助旅遊感染

2019-03-08 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市衛生局表示，今天出現第二例境外移入德國麻疹確定病例，是住在左營的32歲女性，去年12月6日至今年2月27日曾至菲律賓自助旅遊。2月27日由小港機場入境，當日個案開始出現喉嚨痛，3月2日出現發燒及關節酸痛等症狀，5日出現頸部淋巴腫大、全身紅疹並至大醫院急診。醫師警覺其症狀表徵與流行地區旅遊史而進行通報，並收治住院負壓隔離治療，今天經疾病管制署研判為德國麻疹確診個案。

高雄市疾管處長潘炤穎指出，疫情調查個案在可傳染期間，沒有搭乘大眾運輸交通工具，衛生單位已掌握個案家人、餐飲小吃店及就醫時等相關接觸者共74人。因應加強落實德國麻疹個案接觸者自主健康管理，衛生局隨即開立「德國麻疹個案接觸者健康監測通知書」，並進行相關衛教，請接觸者於健康監測期間依通知書所列注意事項，落實健康監測及防護措施。

衛生局並呼籲民眾有疑似症狀時，切勿輕忽自行就醫，應進行自我保護隔離，並立即聯繫衛生所安排就醫，透過醫院規劃就醫動線，避免接觸交叉感染，以降低群聚疫情發生。此個案將持續監控至3月26日止。

德國麻疹是一種急性病毒高傳染疾病，一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。國內育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。