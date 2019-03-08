台灣燈會「夜明珠」將赴丹麥 打造迷你版分身留家鄉

2019-03-08 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



剛落幕的台灣燈會吸引上千萬人次到屏東大鵬灣賞燈，讓國人驕傲的是，藝術展區3件作品獲邀8月到丹麥海事博物館參展，其中名為「恆春風巢」作品，利用入侵銀合歡木和綠色啤酒瓶打造，不僅是燈區拍照熱點，還被形容是「夜明珠」；因鄉親不捨作品要出國，作者楊宗熏再以千支高梁酒瓶製作名為「瓶安歸巢」的迷你版分身，10日晚上在恆春德和里福興宮廣場一起點亮。

屏東恆春木工藝術家楊宗熏與丹麥藝術家Rikke Jullund聯手創作的「恆春風巢」，光線透過組合成圓球形的空酒瓶，在夜間發出夢幻般的綠色光芒，吸引眾人目光；楊宗熏的材料取自破壞恆春半島植披生態的入侵植物銀合歡木，以「木龍捲」形式編造木雕底座，再透過空玻璃瓶的透光性，融合成象徵迎接遊子歸巢的一盞大明燈；「恆春風巢」運回恆春後，因話題不斷，還是吸引不少人前前觀賞。

「恆春風巢」使用2800支空啤酒瓶和銀合歡木料，內部採鋼骨支撐，球體高達3公金，作品全長5公尺；楊宗熏說，每個酒瓶瓶底還有當地居民簽名，象徵共同創作，也有住民的歷史記憶和祝福，讓作品具濃郁的地方性和故事性，鄉親得知作品8月要遠渡重洋到丹麥哥本哈根展覽，未來無緣再見，深感遺憾，決定再打造迷你版當分身，留在家鄉發光發熱，成為觀光新亮點。