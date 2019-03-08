影／小三女童台語超輪轉 靠比賽建立信心

2019-03-08 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



母語「在家學」還是「在學校學」曾經引起正反兩方論戰！但會講台語的小孩確實越來越少，然而就讀國小三年級的陳亮妤講台語可能比不少大人都還流利，還曾在第二屆「台灣媠噹噹台語講古比賽」奪冠抱走萬元獎金。

陳亮妤說從小聽阿嬤講台語，覺得台語聽起來很美，只要多聽多學，敢於表達，學台語也可以很輕鬆，找到舞台發揮還能向她一樣拿獎金，她說也從不擔心講久了會有「臺灣國語」，因為沒聽過學日文就變「日本國語」呀！

屏東縣中正國小台語教師林月娥說，教育部把台語課程正式納入國小必修課程，從三年級開始要學台羅拼音，不少家長覺得會影響後續英語學習，但從民國90年教台語至今觀察，發現孩子學台羅拼音並不會影響學英文，反而透過熟悉拼音還有正向加成的優點。

林月娥也說，高雄市長韓國瑜先前曾提過「母語請你回家學」，更凸顯母語教育應是家庭教育的重要環節，目前學校教育涵括台語教學，就是家庭教育功能癱瘓，才由學校來承接彌補。另外，屏東縣及時雨慈善會理事長阮百靈則認為，一個禮拜一節課40分鐘，沒有辦法貫徹生活化，就像學英文不常講英文也不會好，學語言沒落實生活化講再多也沒用。