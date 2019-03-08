影／韓國瑜推醫療觀光元年 建仁醫院率先起跑
高雄市政府今天舉辦「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會，市長韓國瑜表示，醫療觀光是市政推動第一優先項目，市府成立跨局處、跨產業的醫療觀光小組，結合五大醫院及觀光旅遊業者，首波推出高階健檢及醫美套裝行程，並建置高雄醫療觀光網頁平台，連結在地的醫療、觀光、宗教、文化、美食等資訊。而高雄建仁醫院美體健康中心以「美體健康醫療｣為主題，也成功在農曆年後，迎來新春醫療觀光首位高端陸客貴婦，直說台灣的醫療水準真的是無微不至，名不虛傳。
高雄健仁醫院主任蔡明憲表示，在韓流效應下，醫療觀光被寄予厚望希望，這位個案是一位來自對岸大陸的48歲L女士，身高150公分，近兩三年來體重直線增加，逼近70公斤大關，特別前來高雄美體健康中心求診，接受微創胃縮小加繞腸手術。手術後不到48小時，L女士就順利出院，體重比術前減輕了3公斤，空腹血糖值也迅速恢復正常。
蔡明憲說此次前來接受診治的貴賓，在大陸當地具有相當的社經地位，行前即透過多方管道與醫療團隊取得聯繫，充分了解團隊的過往成績及醫療品質，對於蔡明憲教授所領導的團隊深具信心，加上當地台商會長張董事長大力推薦，因此促成此次醫療觀光之旅。台灣醫療品質在世界上是公認的「物美價廉｣，蔡明憲教授也期許團隊優異的減重手術成績，能為台灣醫療提升國際能見度，讓高雄成為台灣醫療觀光重鎮。
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