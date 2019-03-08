親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
酒駕修法加重罰
政治
軍事
綜合

影／韓國瑜推醫療觀光元年 建仁醫院率先起跑

2019-03-08 13:24聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市政府今天舉辦「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會，市長韓國瑜表示，醫療觀光是市政推動第一優先項目，市府成立跨局處、跨產業的醫療觀光小組，結合五大醫院及觀光旅遊業者，首波推出高階健檢及醫美套裝行程，並建置高雄醫療觀光網頁平台，連結在地的醫療、觀光、宗教、文化、美食等資訊。而高雄建仁醫院美體健康中心以「美體健康醫療｣為主題，也成功在農曆年後，迎來新春醫療觀光首位高端陸客貴婦，直說台灣的醫療水準真的是無微不至，名不虛傳。

高雄健仁醫院主任蔡明憲表示，在韓流效應下，醫療觀光被寄予厚望希望，這位個案是一位來自對岸大陸的48歲L女士，身高150公分，近兩三年來體重直線增加，逼近70公斤大關，特別前來高雄美體健康中心求診，接受微創胃縮小加繞腸手術。手術後不到48小時，L女士就順利出院，體重比術前減輕了3公斤，空腹血糖值也迅速恢復正常。

蔡明憲說此次前來接受診治的貴賓，在大陸當地具有相當的社經地位，行前即透過多方管道與醫療團隊取得聯繫，充分了解團隊的過往成績及醫療品質，對於蔡明憲教授所領導的團隊深具信心，加上當地台商會長張董事長大力推薦，因此促成此次醫療觀光之旅。台灣醫療品質在世界上是公認的「物美價廉｣，蔡明憲教授也期許團隊優異的減重手術成績，能為台灣醫療提升國際能見度，讓高雄成為台灣醫療觀光重鎮。

高雄建仁醫院主任蔡明憲（左）期待讓高雄成為台灣醫療觀光重鎮。圖／建仁醫院提供
高雄建仁醫院主任蔡明憲（左）期待讓高雄成為台灣醫療觀光重鎮。圖／建仁醫院提供
分享
高雄市長韓國瑜出席「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜出席「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜出席「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜出席「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜出席「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜出席「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜出席「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜出席「2019高雄醫療觀光元年啟動」記者會。記者劉學聖／攝影
分享

手術韓國瑜醫美
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

柯文哲訪美行程被降級？ 華府行只參訪國會大廈

2019-03-08 12:47

卯上了！潘恒旭：王浩宇若選立委 我奉陪一起選

2019-03-08 12:06

高雄醫療觀光元年啟動 韓國瑜：列市政優先項目

2019-03-08 11:19

韓國瑜歡迎會 全美台灣同鄉會邀眾籌畫

2019-03-08 13:29

邀訪韓國瑜 哈佛：將閉門交流 柯文哲比照辦理

2019-03-08 13:22

潘恒旭爆王浩宇打韓是鄭文燦授意？韓國瑜：不作揣測

2019-03-08 13:03

監院糾正政院能源政策 侯友宜：這樣的論述人民有感

2019-03-08 12:43

訪美規格不如鄭文燦？北市府：尊重駐處的安排

2019-03-08 12:40

韓國瑜提自經區 中經院：有配套才能評估影響

2019-03-08 11:33

鄭文燦訪哥倫比亞大學 分享桃園參與式預算經驗

2019-03-08 11:11

訪美行程多不公開？柯文哲：政治問題給AIT安排就好

2019-03-08 11:00

沈富雄指聲勢江河日下 柯文哲：產品有生命週期

2019-03-08 10:53

選舉陸戰不行？柯文哲：無傳統樁腳造勢選得很可怕

2019-03-08 10:44

被批市政無感？柯文哲：只是不想做一大堆廣告

2019-03-08 10:35

鄭文燦授意打韓國瑜？王浩宇反擊潘恒旭「亂放話」

2019-03-08 10:19

韓國瑜宴陸國台網 柯文哲：很正常有什麼奇怪

2019-03-08 10:14

席地手機充電照掀話題 孫大千：柯文哲高手高手高高手

2019-03-08 09:23

5月會韓國瑜？ 柯文哲：方便就見

2019-03-08 00:03

韓國瑜常請假？人事處公開紀錄說明

2019-03-07 23:23

人紅是非多？ 韓國瑜嘆：一日一黑 變一日好幾黑

2019-03-07 23:19

此例不可開！盧秀燕拒簽名承諾 藍議員碰軟釘

2019-03-07 23:10

中市老人健保補助 盧秀燕：7月起恢復

2019-03-07 23:07

聲援韓國瑜！藍PO圖反咬：王浩宇天天喝酒買醉

2019-03-07 22:23

高雄4月推「瓊瑤小說月」 她：心思跟英雄人物韓國瑜走

2019-03-07 22:04

韓國瑜喝酒照 網讓蔡英文、鄭文燦、李登輝、柯P全舉杯

2019-03-07 21:30

韓國瑜近日頻繁請假？高雄市人事處公布明細了

2019-03-07 17:06

韓國瑜「一郎餐會」成員是國台網？ 孫大千反問違法嗎

2019-03-07 16:15

桃市議員PO照質問「國台網」 韓國瑜：現是一日數黑

2019-03-07 16:07

韓國瑜給柯P忠告「拚市政」 柯P：我工作時間全台最多

2019-03-07 15:12

王浩宇公布4張照片緊咬韓國瑜喝酒 韓粉：還差296張呢

2019-03-07 14:45

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

2019-03-07 14:41

出國、請假過太好？韓國瑜大笑：還有人說我1年喝醉300天

2019-03-07 14:01

韓國瑜：赴美停留6天 行程緊湊

2019-03-07 13:44

「髮蠟哥」抗議蕉價低 韓國瑜：我們的努力大家看得見

2019-03-07 13:10

韓國瑜：民進黨現在所為 好像當時國民黨要倒差不多

2019-03-07 13:07

特種店門口鬥毆就換警局長？ 盧秀燕：請先補警力

2019-03-07 12:50

台北設計之都？從柯文哲坐地上充電談起

2019-03-07 12:50

敲定！盧秀燕承諾七月一日起恢復台中老人健保補助

2019-03-07 12:40

影／韓國瑜迎春吶 民眾不滿香蕉收購價過低怒丟香蕉

2019-03-07 12:17
看更多

熱門文章

韓國瑜喝酒照 網讓蔡英文、鄭文燦、李登輝、柯P全舉杯

2019-03-07 21:30

王浩宇公布4張照片緊咬韓國瑜喝酒 韓粉：還差296張呢

2019-03-07 14:45

稱許香蕉一天簽五億 蔡英文「貨出去，錢進來」諷韓

2019-03-07 17:59

擊潰日軍的裝甲國寶遭無厘頭改裝 網友關切陸軍不甩

2019-03-08 01:33

席地手機充電照掀話題 孫大千：柯文哲高手高手高高手

2019-03-08 09:23

聲援韓國瑜！藍PO圖反咬：王浩宇天天喝酒買醉

2019-03-07 22:23

韓國瑜「一郎餐會」成員是國台網？ 孫大千反問違法嗎

2019-03-07 16:15

抗日國寶戰車變拚裝車 陸軍司令部訴不得已苦衷

2019-03-08 07:49

賴清德：民進黨剩一口氣 韓國瑜：像當初快倒的藍

2019-03-08 00:19

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

2019-03-07 14:41

【重磅快評】17年都做不到 再給老王4年有用嗎？

2019-03-07 15:03

出國、請假過太好？韓國瑜大笑：還有人說我1年喝醉300天

2019-03-07 14:01

我方待遇升格 對美軍購不會再「已讀不回」

2019-03-07 21:48

韓國瑜近日頻繁請假？高雄市人事處公布明細了

2019-03-07 17:06

王金平要重現台灣錢淹腳目榮景 謝金河籲喊話謹慎三思

2019-03-08 10:57

蘇貞昌指示鬥毆換警察局長 警大前教授：嘴砲治國

2019-03-07 17:11

這句話常用來騙神明、討選票 余天喊出來效果是…

2019-03-08 10:00

侯友宜請大家票投鄭世維 余天：他不夠朋友

2019-03-08 11:04

鄭文燦授意打韓國瑜？王浩宇反擊潘恒旭「亂放話」

2019-03-08 10:19

卯上了！潘恒旭：王浩宇若選立委 我奉陪一起選

2019-03-08 12:06

館長諷賣國賊 統促黨捍衛隊長周日上門單挑三字經

2019-03-07 16:30

空軍坦言台海戰力失衡 新購F-16是不是要汰換幻象

2019-03-07 17:07

76名酒駕累犯板殯講習 喪家：無效啦！不如清洗大體

2019-03-07 15:28

【重磅快評】官威治國 蘇貞昌拔官令禁得了聚眾鬥毆？

2019-03-07 19:15

「選輸就退出政壇」 余天：又不是退出民進黨

2019-03-07 13:44

台南立委補選傳棄保？謝龍介這樣回應了

2019-03-07 16:59

學生會質疑動員替王金平造勢 台師大：職員用個人特休

2019-03-08 00:10

桃市議員PO照質問「國台網」 韓國瑜：現是一日數黑

2019-03-07 16:07

華為產品有無國安問題？科技部長陳良基說話了

2019-03-07 15:18

王浩宇為何打韓國瑜？潘恒旭解讀：可能鄭文燦授意

2019-03-08 09:33

胡幼偉：現在起凡聚會都要進行韓國瑜選不選的大辯論

2019-03-07 15:39

影／「66架F-16V美開天價4000億」國防部澄清

2019-03-07 16:30

網傳給國人的一封信 蔡總統：不是我寫的

2019-03-07 22:19

民調首度輸朱立倫 柯文哲冷回：so what？

2019-03-07 14:48

勿自亂陣腳 羅智強：韓朱組「英雄聯盟」才有機會贏

2019-03-07 15:32

淡海新市鎮開發大跳票 監院糾正政院內政部新北市

2019-03-07 18:40

罰錢、扣車、鞭刑、殯儀館 哪招酒駕者最怕？

2019-03-07 15:56

我買F-16V航程短？專家：它能千哩長征執行轟炸

2019-03-08 10:48

國防好貴：不含增購F-16 進行中軍購總額逾8000億

2019-03-07 22:05

【重磅快評】韓流來襲 卓榮泰歸去時記得帶走那支掃把

2019-03-07 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top