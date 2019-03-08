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高雄馬里山部落尋根 年輕人走入祖先生活

2019-03-08 09:24聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

馬里山舊部落遺址之一，尋根族人模擬日警防衛情境。記者徐白櫻／翻攝
馬里山舊部落遺址之一，尋根族人模擬日警防衛情境。記者徐白櫻／翻攝
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高雄桃源寶山山區的布農族人歷經多次族群遷徙，日治時期被迫從馬里山遷出，近年又因八八風災不得不移居永久屋。近日寶山部落舉辦尋根之旅，帶領年輕族人踏勘日治時期的遺留的番童教育所與石板屋遺址，不因族群遷移遺忘文化根源。

百年前布農族從台東穿越中央山脈抵達高雄山區，部分族人定居出雲山保護區的馬里山舊部落，布農族抗日英雄「拉馬達星星」的妻子在此出生。桃源鄉代海舒勒說，據部落耆老口述，二次世界大戰期間，馬里山族人被日本人強迫遷移到那瑪夏南沙魯，後來遭遇嚴重瘟疫，此後族人輾轉遷移，最後定居新藤枝部落。

10年前，八八風災重創藤枝林道，布農族人又因此遷至六龜或杉林永久屋居住，遷移足跡沒有停止。為讓部落年輕人認識先民居住環境，桃源寶山社區發展協會與北高雄家扶中心合作，帶著一群部落年輕族人循著遷移路線返回藤枝與馬里山舊部落。

兩天一夜的尋根活動中，族人看見日治時期興建的番童教育所（部落學校）與石板屋遺址，不少年輕族人驚嘆，原來不只有排灣族與魯凱族人住石板屋，舊部落就地取材，也同樣用石板蓋房子。

部落青年阿里祿說，大家一起整理營地、生火煮飯，走在祖先走過的道路，晚間帶著祖靈的庇佑體驗獵人生活，尋根之旅令他難忘，非常有意義。

北高雄家扶中心魏宗胤主任表示，寶山是個族群多元的部落，雖然藤枝森林公園尚未開放，透過尋根之旅，部落耆老可以重溫過去，年輕人也有機會走入祖先生活，同時學習尊重及保護大自然。

高雄藤枝林道18公里處存在嚴重崩塌，尋根青年在耆老解說下認識八八風災前的部落。記...
高雄藤枝林道18公里處存在嚴重崩塌，尋根青年在耆老解說下認識八八風災前的部落。記者徐白櫻／翻攝
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布農族人日治時期八八風災
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