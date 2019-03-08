高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局帶著高雄農民到日本參加東京國際食品展，也參訪豐洲市場、大田市場及食肉市場，訪問千葉大學的植物工廠之外，與加洲果菜運銷合作社一同拜訪日本農產截切業者，以及與旗山果菜運銷合作社一同尋求日本香蕉催熟技術。透過蔬果截切及香蕉催熟技術的改良，開拓內外銷市場。

另外，也為改善都會區肉品批發市場運作，前往「東京食肉市場」參訪，期待未來借鏡日本肉品流通模式，更加保障消費者飲食安全。

高雄市加州果菜運銷合作社近年來除了與農民進行契作，也與農會攜手合作，將高雄在地農產品做到高品質、高標準檢驗，打入高端市場，目前行銷據點遍及好市多、全聯、統一超商、大潤發等大型通路，由於導入冷鏈系統及智慧倉儲系統，也成為大型餐飲集團如國賓、王品、鼎泰豐，以及公主遊輪、海外加拿大、新加坡通路首要供應農產單位。

旗山果菜運銷合作社一直是高雄外銷香蕉的主力，青蕉在日本上岸後，如何保存及催熟，雙方業者互相切磋交流。市府農業局為大幅提升內外銷市場張力，這回安排拜訪日本截切及香蕉催熟技術業者，協助改善產銷流程，全方面加強高雄農產競爭力。

高雄市一共擁有4處肉品批發市場，包括高雄、岡山、鳳山及鳳山肉品市場旗山分場等，為改善肉品批發市場物流鏈，農業局長吳芳銘率隊參訪「東京食肉市場」，東京食肉市場位在都會區，必須以低調的態度及不驚擾居民方式進行牛隻及猪隻屠宰、拍賣及分切等作業，所有作業都包覆在建築物內，確實做到降低噪音、消除臭味、減少廢棄物等，相當值得高雄都會地區發展肉品物流參考。