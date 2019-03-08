親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

店面供到二月底...因韓國瑜回高雄 1元福田水餃驚傳收攤

親近高雄洲仔濕地 為水雉築巢成家

2019-03-08 07:57聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄的洲仔濕地是台灣最南端水雉長期活動、棲息及繁殖地，在高度發展都會核心區保護珍貴稀有保育類物種，更具生態指標意義，這座國家級的水鳥樂園於2012年通過環保署的「環境教育設施場所」認證，近年來高雄市政府經常辦理各項講座、生態體驗及解說導覽等環境教育活動，持續培訓志工加入守護行列。

高雄市工務局表示，全世界的水雉科鳥類共有8種，其中台灣有記錄到的為長尾水雉，也是唯一在繁殖季會有特殊羽色的水雉，牠們在繁殖季（4到9月）換上黑白相間的羽色、金黃色的後頸及長長的尾巴，非繁殖季則披回褐色為主的羽毛，在洲仔濕地有穩定築巢、繁殖、育雛等完整的生活史行為。

洲仔濕地適合水雉繁殖與育雛，當其內水雉超過生物承載量時即向周邊區域濕地擴散, 包括援中港濕地、鳥松濕地及大樹舊鐵橋濕地等，又在歷年調查發現許多不同種鷺科鳥類也來到此棲息、覓食與度冬，洲仔濕地不僅成功復育水稚，更創造紅隼、彩鷸、鴛鴦、環頸雉、黃鸝、鳳頭蒼鷹等珍貴稀有鳥類的多樣性生態系。

養工處強調為了積極落實環境教育，108年度在洲仔濕地預計舉辦4場環境教育活動，包括3場參與式活動體驗及1場教育研習，每場4小時，每場參加人數至少30人。

3場參與式活動體驗主題分別是：「水雉生態與棲地環境」、「台灣常見外來入侵種生物」、「定向越野」；教育研習主題為「環境桌遊體驗與操作教學」，這次還邀高雄都會公園環境教育教師廖贊淳為大家示範桌遊課程，以市鎮規畫高峰會為課程，模擬市政議題讓參與人員融入情境，透過討論和交流一同做出市政決策，期望課程後參與者能將所學運用在自身場所。

高雄洲仔濕地適合水雉繁殖與育雛。圖／高雄市養工處提供
高雄洲仔濕地適合水雉繁殖與育雛。圖／高雄市養工處提供
分享
洲仔濕地適合水雉繁殖與育雛，當其內水雉超過生物承載量時即向周邊區域濕地擴散, 包...
洲仔濕地適合水雉繁殖與育雛，當其內水雉超過生物承載量時即向周邊區域濕地擴散, 包括援中港濕地、鳥松濕地及大樹舊鐵橋濕地等。圖／高雄市養工處提供
分享
養工處強調為了積極落實環境教育，108年度在洲仔濕地預計舉辦4場環境教育活動。圖...
養工處強調為了積極落實環境教育，108年度在洲仔濕地預計舉辦4場環境教育活動。圖／高雄市養工處提供
分享
洲仔濕地適合水雉繁殖與育雛。圖／高雄市養工處提供
洲仔濕地適合水雉繁殖與育雛。圖／高雄市養工處提供
分享

濕地桌遊高雄市
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

不動產公會捐千萬 挺高雄青年創業

2019-03-07 23:31

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

訴訟有疑慮 屏東4月起可視訊諮詢

2019-03-07 23:54

桃源寶山部落尋根 探訪先人來時路

2019-03-07 23:38

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50

華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶

2019-03-07 20:19

核3廠員工送愛總動員 為家扶解募款寒冬之急

2019-03-07 19:10

復駛東港支線？ 專家：不如併南迴

2019-03-07 16:21

軍方主動提報 原日本海軍高雄警備府登錄歷史建築

2019-03-07 15:52

鼓勵飼主幫毛小孩絕育 屏東縣府祭補助

2019-03-07 15:05

33年「和春影城」熄燈！高雄人不捨：再見我的青春

2019-03-07 12:21

春吶5月移旗津 韓國瑜：毒品絕對不能進入春吶和高雄

2019-03-07 12:04

高雄活動又引戰 旗津滿月趴宣傳影片錯字被抓包

2019-03-07 11:51

黑鮪與燈會的交會：重思漁業與海洋保育

2019-03-07 09:38

省很大！金門清明包船開始登記 只有4百座位

2019-03-07 07:33

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30
看更多

熱門文章

苗栗老街300萬水泥壓花路面工程 2機車闖入「毀容」

2019-03-07 11:31

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

玉山下起三月雪 26名山友依然順利登頂

2019-03-07 11:06

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49

淡海輕軌電纜遭竊 228連假迄今暴露雷擊危險中

2019-03-07 12:02

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

33年「和春影城」熄燈！高雄人不捨：再見我的青春

2019-03-07 12:21

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

上國五將更方便 宜蘭可望再增加一個冬山匝道

2019-03-07 17:25

蘇花改設計像香腸一段一段 蕭美琴：令人不滿

2019-03-07 14:47

影╱台中后里泰安櫻花還盛開 派出所旁停車場已開放

2019-03-07 09:10

捍衛鹿港肉包名聲 鹿港人：一字包不是鹿港的吧！

2019-03-07 12:51

桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚：做不到別搶快

2019-03-07 18:03

桃園中路二號住宅中籤率約一成 可望9月入新厝

2019-03-07 12:53

高雄活動又引戰 旗津滿月趴宣傳影片錯字被抓包

2019-03-07 11:51

鐵道迷注意！ 彰化扇形車庫下月起停止開放一個月

2019-03-07 09:58

全靠921地震牽線 失聯百年的宗親續血緣團聚祭祖

2019-03-07 17:11

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

賣西瓜超過50年 西螺西瓜大王開賣了！

2019-03-07 13:07

復駛東港支線？ 專家：不如併南迴

2019-03-07 16:21

想辦地方公投卻不行 全台只剩這3縣未通過公投自治條例

2019-03-07 12:53

影╱今晨嘉義上空有美美雲海 夾在不同雲層之間

2019-03-07 10:00

姐妹市40年鹽湖城有基隆日 網紅小貝要為基隆代言

2019-03-07 16:01

高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30

華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47

會勘鶯歌鳳鳴站 行政院工程會允10月前核定

2019-03-07 20:20

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27

阿里山區茶樹旱災嚴重 茶農搶水傳出首件竊水案件

2019-03-07 22:09

春吶5月移旗津 韓國瑜：毒品絕對不能進入春吶和高雄

2019-03-07 12:04

淡水菜市場路面破損 議員會勘將要重鋪

2019-03-07 20:15

嘉市逛市集送樹苗 穿黃衣抽好禮

2019-03-07 17:01

吳密察視察南故宮 指示加強友善親民服務

2019-03-07 10:19

淡海輕軌電纜遭竊5天才發現 捷運公司：檢討巡查範圍

2019-03-07 13:19

尖石賞瀑的私房景點 老鷹溪步道今啟用

2019-03-07 17:03

廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08

宜蘭鐵路高架無法全段核定 只能分段做「求有再求好」

2019-03-07 17:21

埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶

2019-03-07 20:19

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top