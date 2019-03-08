親近高雄洲仔濕地 為水雉築巢成家

2019-03-08 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄的洲仔濕地是台灣最南端水雉長期活動、棲息及繁殖地，在高度發展都會核心區保護珍貴稀有保育類物種，更具生態指標意義，這座國家級的水鳥樂園於2012年通過環保署的「環境教育設施場所」認證，近年來高雄市政府經常辦理各項講座、生態體驗及解說導覽等環境教育活動，持續培訓志工加入守護行列。

高雄市工務局表示，全世界的水雉科鳥類共有8種，其中台灣有記錄到的為長尾水雉，也是唯一在繁殖季會有特殊羽色的水雉，牠們在繁殖季（4到9月）換上黑白相間的羽色、金黃色的後頸及長長的尾巴，非繁殖季則披回褐色為主的羽毛，在洲仔濕地有穩定築巢、繁殖、育雛等完整的生活史行為。

洲仔濕地適合水雉繁殖與育雛，當其內水雉超過生物承載量時即向周邊區域濕地擴散, 包括援中港濕地、鳥松濕地及大樹舊鐵橋濕地等，又在歷年調查發現許多不同種鷺科鳥類也來到此棲息、覓食與度冬，洲仔濕地不僅成功復育水稚，更創造紅隼、彩鷸、鴛鴦、環頸雉、黃鸝、鳳頭蒼鷹等珍貴稀有鳥類的多樣性生態系。

養工處強調為了積極落實環境教育，108年度在洲仔濕地預計舉辦4場環境教育活動，包括3場參與式活動體驗及1場教育研習，每場4小時，每場參加人數至少30人。