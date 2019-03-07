旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



建廠已有108年之久的高雄旗山糖廠17年前停止製糖，雖轉型為糖廠公園，卻因土地、建物低度使用或閒置，被地方人士認為對地方產業發展的助益有限，高雄市都發局因此進一步將此糖廠規畫為「大旗美產業園區」，修繕舊有的紅磚倉庫，並結合在地產業、文化複合機能，盼帶動產業轉型加值。

都發局長林裕益表示，高雄轄區內有很多國有、公有土地房舍資產，多為低度利用或閒置，旗山糖廠就是一例。旗山糖廠約有8.6公頃，1911年營運生產，2002年停止製糖，改為「糖廠公園」，園區有商店、休閒旅店，部分房舍出租，假日會吸引部分到旗山老街或到美濃的遊客。

經發局的規畫，爭取中央補助，近期將以農產加工區、紅磚倉庫招商投資開發，預期產值每年約3億元，可創造200個工作機會。

林裕益說，都發局規劃在旗山糖廠分設「旗美農特產展售區」、「農產加工加值區」、「手作體驗區」。都發局都市開發處長郁道玲說，全區以3年分期分區招租營運，首座修繕完成的「紅磚倉庫」及農產加工區6筆土地，將於驗收後招商。