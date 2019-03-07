華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



美國太空總署(NASA)國際太空站前華裔指揮官焦立中預計本月10日到高雄演講並與高雄長韓國瑜暢談人生夢想與人生經驗。圖／高雄市新聞局提供 分享 facebook 8歲就立志上太空，後來果然成為太空人的美國太空總署(NASA)國際太空站前華裔指揮官焦立中本月10日將到高雄演講，並與高雄市長韓國瑜對談彼此的人生夢想以及人生經歷。這是焦立中第一次到台灣演講，首站就選到高雄。

高雄市新聞局、教育局與美國休士頓太空與科學教育協會(HASSE)太空學校本月10日下午3時30分在高市立圖書總館共同辦理「為夢想點火」分享會，預計由HASSE執行長劉倬宇主持，焦立中到場演講，韓國瑜也將出席分享會和焦立中對談。

新聞局長王淺秋表示，焦立中8歲起就立志上太空，參與4次太空任務，任職太空總署期間，登上由16國組成的國際太空站擔任指揮官，與來自美國、俄羅斯、日本、歐洲及中國的太空人合作完成任務，卸下太空人職務後，為現任NASA諮詢委員會成員，休士頓太空與科學教育協會（HASSE）首席顧問及特斯拉(Tesla)創辦人伊隆馬斯克(Elon Musk )旗下太空運輸公司Space X 特別顧問。

她說，焦立中擔任的國際太空站指揮官，是華裔太空人所任過的最高職位，此次能邀請焦立中到高雄演說，十分難得；焦立中從小就心懷遠大夢想並逐步實踐，與韓國瑜勇於挑戰自我的精神，都是用熱情追求夢想，這場分享會期盼帶給高雄學子一個跳脫日常的視野，鼓勵學生立足高雄，追夢宇宙。

為了讓更多人分享這次演講及對談，新聞局將於3月10日下午3時30分起同步透過新聞局「樂高雄」粉絲專頁直播。