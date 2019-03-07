韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 柯永輝 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任後拚命要讓農漁產品「貨出得去」，引發中央和地方為了誰最會幫農漁民拚外銷而唇槍舌劍，直播主「髮蠟哥」到高雄市政府丟香蕉，為香蕉收購價格偏低請命，韓國瑜強調已外銷220多噸香蕉，還要繼續大量外銷，總統蔡英文則在臉書稱許農委會賣出5億元香蕉到日本。

其實，台灣史上最會賣香蕉的人，是約半個世紀前被稱為「香蕉大王」的吳振瑞，他爭取台蕉銷往日本，讓蕉農發大財，卻因政治和司法力量介入，爆發「金碗案」（又稱剝蕉案）而入獄，台灣「香蕉王國」的盛況也不再。

●香蕉大王吳振瑞 讓蕉農發大財

吳振瑞是屏東蕉農起家，1960年擔任高雄青果合作社理事主席後，大力改良香蕉品質，擴大種蕉面積，同時謀求香蕉產銷一元制，避免了青果商居間剝削，他也極力爭取日本商社前來台灣增加採購。

在吳振瑞努力下，台灣種蕉面積從1960年的3200多公頃，發展到1967年的2萬3500公頃；外銷量也由每年的200多萬簍（每簍48公斤），增加到800多萬簍；外匯收入由新台幣1億7千多萬元增加至17億4千多萬元；香蕉價格更由每公斤2、3元，增加到6元以上，這段時間是台蕉銷日的黃金時代，吳振瑞也被譽為「香蕉大王」。

●金碗案入獄 台蕉輸日走下坡

不過1969年的今天（3月7日）卻爆發了「金碗案」，源起是青果社獲利豐厚，1969年的20周年慶時，吳振瑞以850兩純金打造大批金杯、金碗、金盤送禮，被控貪汙、背信、圖利等罪，10多人被判刑，吳入獄2年多。

當年的青果社幹部蔡坤山曾回憶，「哪有什麼貪汙舞弊，根本是高層太子與皇后的鬥爭（指蔣經國與宋美齡）」。他說，記得吳振瑞當年向承審法官說，「如果有百分之五的蕉農說我剝削，我寧可自殺謝罪；如果一定要判刑，請判我一人就好，不要牽扯無辜」。

在不少蕉農心裡，始終認為這是「冤案」。

吳振瑞入獄後，台蕉輸日跟著受影響，加上國際財團大舉在菲律賓等地種香蕉銷日，台灣香蕉外銷一路走下坡。

●平反「金蕉傳奇」 路只走了百分之一

吳振瑞出獄後，吳旅居日本，偶爾才回台。1989年10月，吳振瑞返台，受到南部蕉農熱烈歡迎，用行動為他平反。當時的總統府資政蔣彥士也親赴機場迎接這位「老朋友」。