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埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶

2019-03-07 20:19聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

佛光山佛陀紀念館在興建時設置48座地宮，自2011年開館以來，已陸續將摩托車、數位相機、手機、電話等物品送入地宮珍藏，今天下午再度舉辦地宮珍寶入宮儀式，此次送入410件玉器、陶器與生活日用品，並將將百萬人抄寫完成的《心經》奉納在佛陀紀念館塔剎。

佛陀紀念館舉行「第10次地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，捧寶隊伍帶著入宮物件進入大覺堂，儀式莊嚴隆重。佛陀紀念館內有48座地宮，歷年來已有6258件物品入宮，不只放置佛教文物，也有很多生活用品，像是電話機、電風扇與裁縫車等時代產物都可放入，有些物品不一定值錢，但可供未來人類研究當代生活的重要參考。

今年入宮珍寶共410件，存放在4個地宮內，包含世界神明聯誼會宮廟致贈的「吉祥如意」、「金漆線雕中華龍瓶」，另有鎏金銅佛像、翡翠玉佛像、剔紅雙對雙龍紋蓋盒，以及專為入宮特製的秘色白釉瓷器與虁紋秘色寶罐等物品。

除入宮珍寶外，星雲大師在2009年為興建佛館發起「百萬心經入法身」活動，邀請百萬人以抄寫《心經》祈願世界和平，每人抄寫一部《心經》，預計集合百萬人的寫經，放在佛陀紀念館的本館塔剎。

佛館指出，此次珍寶入地宮是佛館開館以來的第10次盛會，以後每百年開啟一個，所存的文物全部開啟完共須4800年，入宮文物全數由外界捐贈，涵蓋歷史性、知識性、時代性與紀念性，讓數千年後的有緣人目睹今日的文物風華。

佛陀紀念館舉行「第10次地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」記者徐白櫻／攝影
佛陀紀念館舉行「第10次地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」記者徐白櫻／攝影
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護送地宮珍寶的隊伍從成佛大道啟程，送至大覺堂之後才送入地宮。圖／佛光山提供
護送地宮珍寶的隊伍從成佛大道啟程，送至大覺堂之後才送入地宮。圖／佛光山提供
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佛光山佛陀紀念館文物
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