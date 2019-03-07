核3廠員工送愛總動員 為家扶解募款寒冬之急

2019-03-07 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



高雄的「韓流」持續發燒，但社福團體卻遇上另種募款「寒流」! 屏東家扶中心去年底為受扶助家庭舉辦歲末園遊會，活動前1周仍募不到目標300萬元的一半，接著寒假獎助學金要募450萬元獎助學金，也發生相同狀況，大專生之外的學生還未發出；台電核3廠得知後發動全廠員工募款送愛，恆春服務處昨天收到25萬2000元的支票，開心形容是「急時雨」。

「10不嫌少、千元不嫌多！」核3廠廠長江明坤，台電一向致力於社會關懷活動，在全省各地為經濟弱勢學生辦特別助學金；最近得知家扶幫助家境清貧或遭家庭暴力的受虐兒童籌措獎助學金，遇到募款「寒冬」，社工員外出拜訪、辦義賣，令人感動，廠內近千名員工自主發起募集獎助學金公益捐款，不少員工將年終聚會摸彩的紅包捐出，

展現「施比受更有福」的體驗與感恩。

屏東家扶社工督導張延蕙說，今年寒假屏東家扶估計頒發450萬元獎助學金，恆春地區國中小、高中、大專生符合領取資格獎助學金約120萬元；長期在不景氣的衝擊下，不僅申請扶助的家庭明顯增加，社會愛心捐款卻明顯減少，出現「僧多粥少」現象，往後的募款壓力只會更重，感謝核3廠員工的愛心捐贈，對企業及社會民眾起拋磚引玉效果。