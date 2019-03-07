復駛東港支線？ 專家：不如併南迴

2019-03-07 16:21 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



甫於3日結束的台灣燈會因頻頻出現交通堵塞問題，使東港支線復駛議題再度浮上檯面。（photo by wikimedia） 分享 facebook 前瞻計畫的屏東縣東港支線改建計畫，在去年經交通部決議暫緩實施。然隨著今年屏東燈會頻頻出現交通堵塞，民間出現要求東港支線復駛的聲音，一名火車司機投書媒體表示，若當初沒廢這條線，今日就不會出現這種狀況，但學者認為，與其復駛舊有路線，不如併入南迴鐵路、連接小港機場，提升南部縣市競爭力。

屏東燈會大塞車

甫於3日結束的台灣燈會吸引1139萬人次參觀，但因燈會時頻頻出現交通堵塞問題，在民眾抱怨的同時，也讓民國80年代停駛的東港支線復駛議題再度浮上檯面。有火車司機員投書媒體表示，1列火車的運能相當於30輛巴士，如果當初沒有廢線，這條鐵路在燈會期間絕對會是非常棒的一條運輸線路，甚至可以直接開進大鵬灣地區。

之前前瞻計畫雖有意恢復東港支線並打造為觀光鐵道，但交通部經評估認為經濟效益偏低後，決議暫緩實施。東港鎮長徐志雄也認為，就算支線復駛，最終只會淪為蚊子線，反而是將高雄捷運延伸到東港更具經濟效益；鎮公所亦指出，支線沿途行經快20個平交道，容易有事故，且沿途景致也跟過去不同，很難再以觀光路線來推廣。

東港線併南迴

前台北市交通局長濮大威受訪時認為，與其復駛舊有支線，不如考慮併入南迴鐵路，並直接連接到高雄小港機場，而高鐵跟高捷也不要只考慮延伸到屏東的問題，應該要把台灣中部以南縣市跟小港機場串連，不只可提升南部縣市的經濟競爭力，也可增加台灣的國際競爭力。

台鐵則表示，東港支線部分地基已於去年拆除，也有部分路段已轉入南迴鐵路電氣化工程，因此目前沒有復駛的規劃，而未來是否要復駛，須待觀光局及鐵道局做進一步評估。

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