軍方主動提報 原日本海軍高雄警備府登錄歷史建築

2019-03-07 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



原日本海軍高雄警備府登錄為歷史建築，高雄警備府在日治時期海軍最高指揮所。圖／高雄市文化局提供 分享 facebook 高雄市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會決議，將原日本海軍高雄警備府登錄歷史建築，其存在見證臺灣從日治到戰後海軍面臨風起雲湧的時代變遷。這也是由軍方主動積極提報所轄建物進行文化資產登錄及保存的首例，對軍方致力文化資產保存有指標性意義。

高雄市文化局表示，位於高雄左營軍區的鎮海樓，約於1941年興建，日治時期是日本海軍高雄警備府，在第二次世界大戰末期因日本的戰略佈署，左營成為軍事重地，大量建設相關的軍事設施及房舍，戰後由國府海軍接收，歷經歲月淬鍊，幸運地保留至今。昨日高雄市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會決議登錄為歷史建築，為這棟至少有70年歷史的建物帶來新生與榮光。

審議委員指出，戰後鎮海樓曾作為海軍總司令部，幾經變遷，後由海軍教育訓練暨準則發展指揮部使用至今，可說從日治時代到戰後的今天，鎮海樓一直是臺灣海軍的核心樞紐，其存在格外具有歷史意義。

文化局表示，今年1月接獲軍方海軍教準部主動提報，申請鎮海樓登錄為歷史建築。市府3月6日召開審議會並辦理現場勘查，文資委員都肯定這棟建物具有文化資產價值。建築正面有樣式簡單但堂皇穩重的車寄，入口處有肅穆的大廳格局及一對磨石圓柱，穿堂樓梯護欄為磨石子工法，做工細緻，二樓正面有優雅的拱圈迴廊，牆體上使用的平衡錘木窗也是特色之一。建物保有完整斜坡屋頂、木構屋架及水泥瓦，留有完整的維修棧道，雖歷經整修，但仍保存原貌，軍方曾於木樑上發現印有「大日電線株式會社 昭和十六年製造」字樣的布條，可推測其建造年代。

文資委員指出，鎮海樓也因興建於二次大戰後期，三樓屋頂特別設置有機砲基座，兼有防禦功能，建築物地底設有防空指揮所，入口每隔一段距離即有厚達20公分的防爆門以及通話孔，內部有錯縱複雜通道，充分展現軍事建築的時代氛圍。其中一處空間保留一座日治時期交流發電機，為昭和15年(1940年)芝浦製作所製造。

文化局說明，文化資產保存法自105年修法以來，陸續接獲所有權人主動提報案件，顯現國人文化資產保存意識逐漸抬頭。這次審議案，更是首次出現由軍方主動積極提報所轄建物進行文化資產登錄及保存的案例，教準部官兵及相關軍方的思維，可作為其他公部門參考。