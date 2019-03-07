親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不要弄錯方向了！ 勞保的問題不是「月領比一次領優」

罰錢、扣車、鞭刑、殯儀館 哪招酒駕者最怕？

軍方主動提報 原日本海軍高雄警備府登錄歷史建築

2019-03-07 15:52聯合報 記者徐如宜╱即時報導

原日本海軍高雄警備府登錄為歷史建築，高雄警備府在日治時期海軍最高指揮所。圖／高雄...
原日本海軍高雄警備府登錄為歷史建築，高雄警備府在日治時期海軍最高指揮所。圖／高雄市文化局提供
分享
高雄市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會決議，將原日本海軍高雄警備府登錄歷史建築，其存在見證臺灣從日治到戰後海軍面臨風起雲湧的時代變遷。這也是由軍方主動積極提報所轄建物進行文化資產登錄及保存的首例，對軍方致力文化資產保存有指標性意義。

高雄市文化局表示，位於高雄左營軍區的鎮海樓，約於1941年興建，日治時期是日本海軍高雄警備府，在第二次世界大戰末期因日本的戰略佈署，左營成為軍事重地，大量建設相關的軍事設施及房舍，戰後由國府海軍接收，歷經歲月淬鍊，幸運地保留至今。昨日高雄市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會決議登錄為歷史建築，為這棟至少有70年歷史的建物帶來新生與榮光。

審議委員指出，戰後鎮海樓曾作為海軍總司令部，幾經變遷，後由海軍教育訓練暨準則發展指揮部使用至今，可說從日治時代到戰後的今天，鎮海樓一直是臺灣海軍的核心樞紐，其存在格外具有歷史意義。

文化局表示，今年1月接獲軍方海軍教準部主動提報，申請鎮海樓登錄為歷史建築。市府3月6日召開審議會並辦理現場勘查，文資委員都肯定這棟建物具有文化資產價值。建築正面有樣式簡單但堂皇穩重的車寄，入口處有肅穆的大廳格局及一對磨石圓柱，穿堂樓梯護欄為磨石子工法，做工細緻，二樓正面有優雅的拱圈迴廊，牆體上使用的平衡錘木窗也是特色之一。建物保有完整斜坡屋頂、木構屋架及水泥瓦，留有完整的維修棧道，雖歷經整修，但仍保存原貌，軍方曾於木樑上發現印有「大日電線株式會社 昭和十六年製造」字樣的布條，可推測其建造年代。

文資委員指出，鎮海樓也因興建於二次大戰後期，三樓屋頂特別設置有機砲基座，兼有防禦功能，建築物地底設有防空指揮所，入口每隔一段距離即有厚達20公分的防爆門以及通話孔，內部有錯縱複雜通道，充分展現軍事建築的時代氛圍。其中一處空間保留一座日治時期交流發電機，為昭和15年(1940年)芝浦製作所製造。

文化局說明，文化資產保存法自105年修法以來，陸續接獲所有權人主動提報案件，顯現國人文化資產保存意識逐漸抬頭。這次審議案，更是首次出現由軍方主動積極提報所轄建物進行文化資產登錄及保存的案例，教準部官兵及相關軍方的思維，可作為其他公部門參考。

歷史建築海軍文化資產
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30

復駛東港支線？ 專家：不如併南迴

2019-03-07 16:21

屏東燈會夯 2020台中接棒盼打造中台灣人驕傲

2019-03-07 14:03

33年「和春影城」熄燈！高雄人不捨：再見我的青春

2019-03-07 12:21

春吶5月移旗津 韓國瑜：毒品絕對不能進入春吶和高雄

2019-03-07 12:04

高雄活動又引戰 旗津滿月趴宣傳影片錯字被抓包

2019-03-07 11:51

黑鮪與燈會的交會：重思漁業與海洋保育

2019-03-07 09:38

省很大！金門清明包船開始登記 只有4百座位

2019-03-07 07:33

金大「櫻」姿煥發 春遊打卡景點

2019-03-07 00:07

高市候車亭禁菸 4月起開罰

2019-03-06 23:19

南瓜價跌 市府「高雄周」促銷

2019-03-06 23:17

降雨不如預期 高雄水情稍緊

2019-03-06 23:07

杉林南瓜價跌 高雄週強力推銷

2019-03-06 22:36

影／求籤詩解疑惑不求人 全台首座電腦解籤機問市

2019-03-06 19:01

航警替代役男發揮設計專長 設計安檢線上宣導圖像

2019-03-06 18:30

重溫台灣燈會絢麗感動 鵬管處樂見其成但難度高

2019-03-06 17:36

屏東台灣燈會周邊夯 縣府四度加印「一卡通」

2019-03-06 17:21

韓國瑜抓違規熱點 高雄警方統計出3條路最多

2019-03-06 15:49

被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 14:57

科技業夫妻檔捨百萬年薪 返鄉種酸甜傳統味蓮霧

2019-03-06 14:33

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

2019-03-06 19:14

苗栗老街300萬水泥壓花路面工程 2機車闖入「毀容」

2019-03-07 11:31

現代愚公移山！ 宜蘭鐵路高架基地要剷除整座山

2019-03-06 20:17

玉山下起三月雪 26名山友依然順利登頂

2019-03-07 11:06

淡海輕軌電纜遭竊 228連假迄今暴露雷擊危險中

2019-03-07 12:02

黃敏惠小內閣 再確認2名一級主管人選

2019-03-06 18:27

李宗盛賣老家幫門諾蓋大樓 執行長：下半年動工

2019-03-06 18:46

獨／大典館拆定了？ 文大傳拆「菲華樓」換補照容積

2019-03-06 18:14

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

省很大！金門清明包船開始登記 只有4百座位

2019-03-07 07:33

火大！台南麻豆圖書館整修拖2年 總圖：4月初重開

2019-03-06 21:56

影╱台中后里泰安櫻花還盛開 派出所旁停車場已開放

2019-03-07 09:10

蘇花改設計像香腸一段一段 蕭美琴：令人不滿

2019-03-07 14:47

33年「和春影城」熄燈！高雄人不捨：再見我的青春

2019-03-07 12:21

高雄活動又引戰 旗津滿月趴宣傳影片錯字被抓包

2019-03-07 11:51

捍衛鹿港肉包名聲 鹿港人：一字包不是鹿港的吧！

2019-03-07 12:51

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

鐵道迷注意！ 彰化扇形車庫下月起停止開放一個月

2019-03-07 09:58

想辦地方公投卻不行 全台只剩這3縣未通過公投自治條例

2019-03-07 12:53

文大「大典館」違建 不能補照 要自行拆除

2019-03-07 00:01

南投觀光處長王源鍾將退休 200多名業者齊聚感謝付出

2019-03-06 18:48

重溫台灣燈會絢麗感動 鵬管處樂見其成但難度高

2019-03-06 17:36

接部長？轉不分區？ 立委鄭寶清：只有拚連任這個選項

2019-03-06 18:10

賣西瓜超過50年 西螺西瓜大王開賣了！

2019-03-07 13:07

台中密集擴檢 少了奧客 苦了警察

2019-03-06 23:16

機捷A10站區整體開發10月完工 議員：問題不少

2019-03-06 19:42

影╱今晨嘉義上空有美美雲海 夾在不同雲層之間

2019-03-07 10:00

春吶5月移旗津 韓國瑜：毒品絕對不能進入春吶和高雄

2019-03-07 12:04

台鐵求20頃檢修基地 宜蘭面臨「現代版愚公移山」

2019-03-06 23:30

下屆嘉市立委戰局 藍綠可能都要初選

2019-03-06 19:18

台中14家醫院有預立醫護諮商 80人簽署擁有善終權利

2019-03-07 07:32

蘇花改 評估東澳-南澳段可行性

2019-03-06 23:23

航警替代役男發揮設計專長 設計安檢線上宣導圖像

2019-03-06 18:30

屏東台灣燈會周邊夯 縣府四度加印「一卡通」

2019-03-06 17:21

限期月底搬遷 反南鐵東移自救會怒批「大埔案翻版」

2019-03-06 18:23

骯髒鬼！里長「開罵牌」嚇阻亂丟垃圾

2019-03-06 23:58

讓林口處處可賞櫻 新北市議員要推動

2019-03-06 20:14

吳密察視察南故宮 指示加強友善親民服務

2019-03-07 10:19

世界第一大蕨類「鹿角蕨」 國際蘭展亮點

2019-03-06 22:55

封館半年變2年 麻豆圖書館何時開？

2019-03-06 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top