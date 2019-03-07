高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市不動產開發商業同業公會今天拜會市長韓國瑜，理事長張永義表示，公會認同市長設立青創基金扶植青年創業的理念，決定響應無償捐款1000萬元，在創業路上助高雄的年輕人一臂之力。

「有賺錢嗎？」韓國輸與高雄市不動產開發公會理監事們見面第一句話，就是用台語問大家有沒有賺錢？稱在座的30多位各建設公司董事長、總經理，是高雄的「火車頭」，帶動高雄經濟產業。

高雄市不動產開發商業同業公會成立於民國65年，40餘年來親身參與高雄的城市發展，擔任公部門和建築開發業者間的溝通橋梁。理事長張永義表示，韓當選，建商非常開心，高雄也成為全台、亞洲矚目的焦點 ，公會已與都發局、工務局開會交換意見。

韓國瑜表示，就任以來有許多來自民間企業、團體、公協會的國內外好朋友主動表達希望捐款給青年創業基金，謝謝不動產開發公會慨然捐贈1000萬元，之前2月27日市府出訪新加坡時，在臺超過百家門市的新加坡商詩肯柚木、專門生產注塑膠精密產品的赫比國際有限公司，分別表達願意捐贈新臺幣200萬元、新幣50萬元，支持青年創業。