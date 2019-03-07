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金門機場前世今生 老照片見證戰爭與和平

2019-03-07 13:09中央社 金門縣7日電

還記得民航客機首航金門的歷史畫面嗎？金門航空站走過1/4世紀，現在尚義機場文化藝廊舉辦25週年站慶老照片暨飛機模型展，邀民眾、旅客同來見證金門歷經的戰爭與和平歲月。

金門航空站表示，金門地區在民國38年國軍駐防後，曾在金湖鎮西村旁的西洪五里埔興建機場；40年6月，國防部核准復興航空公司每週一班的班機飛航金門，但在47年8月23日，因砲戰緣故而停止飛航。

隨後，機場因軍事考量遷到尚義；76年，因往返台金旅客日增，行政院核定借用尚義機場軍方停機坪及候機室，並在當年9月11日由遠東航空公司首航金門－台北航線，為台金民航空運開啟新紀元。

開放民航後，因往返台金旅客不斷增加，加上配合政府推動金門地區綜合建設計畫，交通部民航局斥資新台幣11億5000多萬元，在尚義機場東北側另外闢建民航專用站區，並在83年3月1日正式成立金門丙種航空站。

而在瑞聯航空85年1月加入台金空中交通後，這條當年的「黃金航線」進入「戰國七雄」競爭時代。

90年，小三通開放，尚義機場旅客更是大量增加。民航局再耗費3億元新建東側航廈大樓，99年2月落成啟用，大大提升航廈容量及服務品質。

此外，因97年、98年及99年，年旅運量連續3年超越150萬人次，經民航局報請行政院核定通過後，金門航空站在100年1月1日正式升格為乙等航空站。

先後擔任丙種、乙種航空站主任的洪念慈說，台金航線走過高峰時期，幾家航空公司完成階段性任務後退出，現在仍有3家航空公司繼續營運。目前共有金門到台北、台中、高雄、嘉義、台南、馬公6條航線，每年平均服務往返台金旅客約170餘萬人次，對金門地區觀光事業發展及交通運輸貢獻良多，深受金門鄉親及台金旅客好評。

金門航空站25週年站慶老照片暨飛機模型展，照片展主題包括「設施發展」、「飛機演變」、「機場活動」3大類，主要由中央社和金門日報提供珍貴照片。飛機模型約有60多架，展出數量是歷年之最，過去曾服役台金航線的航空公司機型、軍機，以及世界各航空公司知名機型，都可以在這次展出中一飽眼福，飛機模型迷要把握機會。

洪念慈表示，航空站除了提供旅客安全、便捷、舒適的空運服務，同時帶動了金門地區的繁榮與進步；照片和飛機模型都充滿時代背景和歷史文化意涵，值得民眾和旅客駐足觀賞，共同見證金門機場的成長與茁壯發展史。

航站粉絲團同時舉辦站慶抽獎活動，預計抽出機票及模型機等獎品。展期到月底。

金門機場航線
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