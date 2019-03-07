省很大！金門清明包船開始登記 只有4百座位

2019-03-07 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



下月就是清明連假，如果訂不到返鄉機位的民眾，或許也可以考慮搭包船。金門縣政府規劃在4月3日從台中至金門的清明包船，共有1航次，可載運400人次，提供多元運輸服務，請有需求的民眾向各登記窗口洽詢。

縣府指出，為減輕本縣旅台鄉親返鄉經濟負擔，紓解清明假期台金航線空運壓力，金門縣政府租包客船，將於4月3日（周三）晚間11時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港。4月7日（周日）上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間8時抵達台中港。

縣府觀光處表示，有需求的民眾可於即日起至26日前每日上午9點至下午5點向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取乘船票證，另回程(金門-台中)開放登記繳費領取乘船票證至4月6中午12時止。電話預約訂票，單程票一次最多可預訂6張，並傳真身分證明文件至登記窗口核對資料，訂票完成後須於2日內完成匯款，並與原預約窗口聯繫領取船票方式。

縣府表示，清明包船將以本縣旅台鄉親優先，並視情開放國人搭乘專船來金旅遊。一般人的單航費用為新台幣500元；年滿65歲以上老人與未滿12歲、學生、身障人士、低收入戶等特殊身分者，單航次費用為新台幣300元。

另搭乘接駁專車及登船應依本作業規則各集合處表訂時間前往指定地點搭乘接駁車，逾時不候。乘客如欲自行前往台中港客運碼頭乘客，請於啟航當日晚間21時30分前往台中港19A旅客碼頭辦理報到手續。

各縣市登記窗口如下：

台北市聯絡人：王丕火，電話：02-2558-3289、0919-240-094。

新北市聯絡人：林興源，電話：02-2924-7968、0937-848-994。

花蓮市聯絡人：許乃潭，電話：0939-586-821。

桃園市聯絡人：方榮旦，電話：（03）466-0823、0937-102-073。

台中市聯絡人：許德寧，電話：（04）-2222-2226、0988-131-088。

台中市聯絡人：顏秋文，電話：（04）-2202-8888#113、0905-965-716。

台南市聯絡人：蔡忠盼，電話：（06）-233-5609、0919-113-366。

高雄市聯絡人：楊維居，電話：（07）215-5128。