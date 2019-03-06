杉林南瓜價跌 高雄週強力推銷

2019-03-06 22:36 中央社 高雄6日電



高雄市杉林區南瓜農張東城6日指出，今年南瓜盛產、價格大跌，5日的拍賣價每公斤只有新台幣8到10元之間，不敷成本，「盛產」對農民反而很沉重。 中央社 分享 facebook

高雄市杉林區每年有約300噸的南瓜產量，受到暖冬及轉作的影響，今年南瓜產量增加約2成，但平均價格卻滑落2到3成，市府農業局推「高雄週」在大賣場強力行銷。

在杉林區種植南瓜逾30年，秀雄農牧場負責人張東城今天指出，去年南瓜在台北農產運銷公司每公斤的平均拍賣價在新台幣30元，但是今年同期的平均價每公斤10到12元之間，不敷16元的成本價，甚至5日的拍賣價只有8到10元之間，「盛產」對農民反而很沉重。

為了紓解農民產銷壓力，高雄市議會向農民採購2.5噸，今天轉送慈善團體聯合總會，順便做公益。

張東城感謝議會協助農民也希望市府聽到農民的心聲，不要再因為作物豐收成為惡夢，盼辛苦種植的南瓜可以賣到每公斤16元以上才有利潤。

杉林區農會供銷部主任張永彬告訴中央社記者，因為農民轉作及暖冬因素，致今年的南瓜產量增加2成，價格卻滑落，農會說會輔導農民改種植其它品種，以免同質性高彼此競價。

行銷南瓜，農業局規畫週末於超市賣場推出「高雄週」要強力推銷芭樂、鳳梨、香蕉等當季盛產水果，也揪團大宗採購，以紓解盛產的壓力，計畫以一個月的時間行銷。

農業局副局長鄭清福說，市府會向中央反映做好轉作項目的數量控管。