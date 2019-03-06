親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台南出勤消防車與機車車禍 男大學生搶救不治

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

杉林南瓜價跌 高雄週強力推銷

2019-03-06 22:36中央社 高雄6日電

高雄市杉林區南瓜農張東城6日指出，今年南瓜盛產、價格大跌，5日的拍賣價每公斤只有...
高雄市杉林區南瓜農張東城6日指出，今年南瓜盛產、價格大跌，5日的拍賣價每公斤只有新台幣8到10元之間，不敷成本，「盛產」對農民反而很沉重。 中央社
分享

高雄市杉林區每年有約300噸的南瓜產量，受到暖冬及轉作的影響，今年南瓜產量增加約2成，但平均價格卻滑落2到3成，市府農業局推「高雄週」在大賣場強力行銷。

在杉林區種植南瓜逾30年，秀雄農牧場負責人張東城今天指出，去年南瓜在台北農產運銷公司每公斤的平均拍賣價在新台幣30元，但是今年同期的平均價每公斤10到12元之間，不敷16元的成本價，甚至5日的拍賣價只有8到10元之間，「盛產」對農民反而很沉重。

為了紓解農民產銷壓力，高雄市議會向農民採購2.5噸，今天轉送慈善團體聯合總會，順便做公益。

張東城感謝議會協助農民也希望市府聽到農民的心聲，不要再因為作物豐收成為惡夢，盼辛苦種植的南瓜可以賣到每公斤16元以上才有利潤。

杉林區農會供銷部主任張永彬告訴中央社記者，因為農民轉作及暖冬因素，致今年的南瓜產量增加2成，價格卻滑落，農會說會輔導農民改種植其它品種，以免同質性高彼此競價。

行銷南瓜，農業局規畫週末於超市賣場推出「高雄週」要強力推銷芭樂、鳳梨、香蕉等當季盛產水果，也揪團大宗採購，以紓解盛產的壓力，計畫以一個月的時間行銷。

農業局副局長鄭清福說，市府會向中央反映做好轉作項目的數量控管。

高雄市杉林區南瓜盛產，平均價格下跌，為紓解農民產銷壓力，高雄市議會向農民採購2....
高雄市杉林區南瓜盛產，平均價格下跌，為紓解農民產銷壓力，高雄市議會向農民採購2.5公噸，6日轉送慈善團體做公益。 中央社
分享

農民暖冬高雄市
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／求籤詩解疑惑不求人 全台首座電腦解籤機問市

2019-03-06 19:01

醫療車啟用 韓國瑜：發大財為助弱勢

2019-03-05 23:43

航警替代役男發揮設計專長 設計安檢線上宣導圖像

2019-03-06 18:30

重溫台灣燈會絢麗感動 鵬管處樂見其成但難度高

2019-03-06 17:36

屏東台灣燈會周邊夯 縣府四度加印「一卡通」

2019-03-06 17:21

韓國瑜抓違規熱點 高雄警方統計出3條路最多

2019-03-06 15:49

被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 14:57

科技業夫妻檔捨百萬年薪 返鄉種酸甜傳統味蓮霧

2019-03-06 14:33

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

小金門洗腎通訊診療 衛局：有疏失沒違法

2019-03-06 00:07

旗津沙灘 春夏很熱鬧

2019-03-05 23:54

洋蔥歉收 農委會同意現金救助

2019-03-05 23:51

他用鏡頭 寫偏鄉醫療的需要

2019-03-05 23:42

搶種心理不改 農作滯銷年年上演

2019-03-05 23:40

高雄宋江陣 許淑華比武招親

2019-03-05 23:38

大樹金鑽鳳梨盛產 出貨銷大陸

2019-03-05 23:37

作業遭投訴 屏市長到殯儀館上班

2019-03-05 23:36

陳玉珍揭烈嶼洗腎病患隱憂 要求相關單位正視

2019-03-05 22:57

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

台灣人大推「首代炸雞王」是？網曝：只剩這縣市吃的到！

2019-03-05 20:00

澎防部遷建案達成共識 賴峰偉：釋出土地發展觀光

2019-03-05 19:13

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 10:11

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館 爵士樂與藍調夜深情迷醉

2019-02-26 10:09

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

2019-03-06 19:14

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

現代愚公移山！ 宜蘭鐵路高架基地要剷除整座山

2019-03-06 20:17

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58

快打、擴檢、取締酒駕 壓垮基層最後一根稻草？

2019-03-06 16:06

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

「死亡12公里」 蘇花改東澳到南澳段蓋不蓋月底報告

2019-03-06 13:01

亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

影／荔枝椿象忙交配產卵 彰縣府出動無人機撒天敵防治

2019-03-06 16:52

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

黃敏惠小內閣 再確認2名一級主管人選

2019-03-06 18:27

李宗盛賣老家幫門諾蓋大樓 執行長：下半年動工

2019-03-06 18:46

韓國瑜抓違規熱點 高雄警方統計出3條路最多

2019-03-06 15:49

影／一句「噁心大人」 台中議會藍綠議員吵翻天

2019-03-06 15:39

單身男女別錯過！ 3月9日台中開放聯誼報名

2019-03-06 09:45

白色情人節遇宜蘭市大拜拜 吃辦桌翁立友壓軸唱

2019-03-06 14:27

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

獨／大典館拆定了？ 文大傳拆「菲華樓」換補照容積

2019-03-06 18:14

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12

碧潭水舞 後天起浪漫54天

2019-03-05 23:49

蘭嶼飛魚季展開 這6種禁忌遊客千萬別碰

2019-03-06 11:10

還差1600人 新北拚400萬人口再抽機票

2019-03-06 15:23

10公頃完整校地養19年蚊子 行政效率何在？

2019-03-05 23:10

錯失台灣燈會影響彰化高鐵特區聚焦？他提兩點建議

2019-03-06 16:17

醫療車啟用 韓國瑜：發大財為助弱勢

2019-03-05 23:43

提前一個月開花 雲林崙背木棉花道正火紅

2019-03-06 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top