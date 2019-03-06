金大櫻花美不勝收 校園成為賞櫻的新景點

2019-03-06 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門大學櫻花園是目前金門地區吉野櫻最大集中種植區，為美化校園環境也配合植樹節紀念活動，金門大學今天又在愛戀櫻花園種下20多株，金大校長陳建民說，近期櫻花盛開，美不勝收，很多人都慕名專程到學校賞花拍照，成為金門另一春遊的好去處。

金大今天舉辦愛戀櫻花園植樹活動，邀請金門縣議會副議長周子傑、議員李養生、縣政府教育處副處長陳家輝、前校長李金振與各界嘉賓和學校師生代表參加盛典，一起種下美麗的櫻花。

校方表示，金大校地原為四埔林場，不論土質與氣候均適合種植花木，校方於去年10月25日於學校「壽與國同」石碑後方綠意廣場完成植栽吉野櫻共65株，植栽後歷經4個月的細心澆灌與照護，由伸根、發芽、含苞到如今綻放。櫻花嬌貴，絕少第一年栽種就開花，可見櫻花園的環境十分「接地氣」，非常適合種植櫻花，開花至今吸引眾多師生、地區民眾及賓客來校賞櫻與打卡。

陳建民表示，櫻花雖是日本國花，但根據日本「櫻大鑒」記載，其實最早是從中國引進的，他還引述白居易的詩：《小園新種紅櫻樹，閒繞花行便當遊》詩句形容自古即有櫻花園的休閒場所；他也藉櫻花生長的寓意，力行教育之根本，冀望金門大學師生落實教育、培育的人才能在各行各業開枝散葉，蓬勃發展。