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求籤詩解疑惑不求人 全台首座電腦解籤機問市

2019-03-06 19:01聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春鎮高山巖福宮有位被廟方尊稱「國寶級」解籤老師陳添進，只有國小學歷又視障的他，今年已高齡85歲，101首籤詩卻倒背如流；廟方為面臨失傳危機的宗教解籤文化資產永留存，同時借助科技分擔他的解籤工作，透過影像將101首籤詩和解答全紀錄，今天推出號稱全台首創的電腦解籤機，未來還會置入官網，信眾在線上即可求籤並解惑。

「解籤老師陳添進的傳奇故事，給了我們打造這台電腦解籤機的靈感！」高山巖福德宮主任陳明章說，陳添進在高山巖為信眾解籤詩長達34年，即使85歲高齡，101首籤詩和解答仍清楚記在腦海裡，用倒背如流形容也不為過，故尊稱是「國寶級」解籤老師，廟方前年計畫透過影像做全程紀錄，後來發現可借助現代科技分擔他的工作，電腦解籤機就這麼誕生了。

高山巖總幹事張榮志說，陳添進早年是瓊麻工人，瓊麻工業沒落後找不到好工作，友人揪陳去當待遇高、1期2年的遠洋漁工，條件是先割盲腸；當年50歲的陳添進曾到高山巖福德宮問神求籤，求到是下下籤，他仍執意前往，在船上作業時感覺眼睛不舒服、視力模糊，就近在非就醫發現是視網膜嚴重剝落，只好提前搭機返台，為不讓別人重蹈覆轍，開始研究籤詩並到廟裡為他人解答。

「土地公都已經提醒了，我那時就是不相信，籤詩的學問太大了！」 陳添進說，當年返國時視力只剩0.1至0.2，醫生告訴他1年內就會全盲，他知道老天給他的時間不多了，每天苦背籤詩並找解籤老師了解它的涵意，終於趕在失明前完成。

34年為信眾解惑的解籤工作，家庭、感情、事業、考運等各種問題都碰過，他認為，不管籤詩是否靈驗，也是抒發情緒的好出口，他相信「凡事不必強求，老天在冥冥中自有安排」。

屏東縣恆春鎮高山巖福德宮今天推出號稱全台首創的電腦解籤機，信眾按下籤詩號碼，由8...
屏東縣恆春鎮高山巖福德宮今天推出號稱全台首創的電腦解籤機，信眾按下籤詩號碼，由85歲的「國寶級」解籤老師陳添進詳細解答；未來還會置入官網，信眾在線上即可求籤並解惑。記者潘欣中／攝影
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