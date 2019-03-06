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重溫台灣燈會絢麗感動 鵬管處樂見其成但難度高

2019-03-06 17:36聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2019台灣燈會在屏東的海陸空3D展演精采絕倫，被網友大讚是「史上最美的燈會」，3日劃下完美句點後，璀爛奪目的主燈「巨鮪來富」及5座特色燈，原地保留成為觀光亮點，不少民眾建議夜間再點亮，讓意猶未盡和錯過燈會的民眾有機會再看到；鵬管處表示樂見其成，BOT廠商也在評估可行性，但涉及延至晚上的營運管理和成本等因素，短期內難實現。

台灣燈會落幕後，包括以在地特色製作的主燈「巨鮪來富」、副燈「豐豬爺」，和「點亮屏安」恆春城門、光耀三十燈區「生命之書」、海底世界燈區「珊瑚之心」，及鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼「海之女神」，都原地保留展出，成為大鵬灣的觀光新亮點和地標，但因為電力供應和工程等問題，短期內無法亮燈。

「晚上不持續點亮，太可惜了！」鵬管處最近接到不少民眾反映，台灣燈會那份美麗和感動讓人難忘，更讓屏東人引以為傲，現有6座藝術燈留在原地，為美麗的台灣燈會留下見證，入夜後不點燈，無法深刻感受絢麗美感和創作者巧思，建議持續點燈，若要節省開銷，或可考慮在人潮多的假日夜晚點亮，讓錯過燈會的民眾有機會再看，也是名副其實的觀光「亮點」。

鵬管處表示，主燈「巨鮪來富」內部的電子和燈光器材，展演結束後已拆除，只剩空殼，其它原地保留也多拆除，包括臨時供電也切斷， 若要持點點亮，只能在內部再安裝燈具或在外部裝設投射燈，這都要由BOT廠商大鵬灣國際開發公司決定並提後續計畫，短期是不會亮了，晚上點燈涉及廠商延長營運時間的人事和成本等考量，難度很高。

台灣燈辦副主任黃國維表示，第1階段的善後拆除作業到8日，要原地保留的6個主燈外，其它主題燈都要撤離完成，讓大鵬灣恢復運作；大鵬灣國際開發公司表示，東方渡假酒店正常營業，水域遊憩項目、卡丁車、國際賽車場等會陸續分階段恢復營運，是否點燈正評估中，會在公司官網發布訊息。

台灣燈會大鵬灣燈區以鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼的「海之女神」，原地保留展出成為...
台灣燈會大鵬灣燈區以鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼的「海之女神」，原地保留展出成為大鵬灣新地標，但短期內無法亮燈，民眾惋惜。記者潘欣中／翻攝
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台灣燈會大鵬灣燈區以鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼的「海之女神」，原地保留展出成為...
台灣燈會大鵬灣燈區以鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼的「海之女神」，原地保留展出成為大鵬灣新地標，但短期內無法亮燈，民眾惋惜。記者潘欣中／攝影
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台灣燈會大鵬灣燈區進行撤離工作，主燈「巨鮪來富」內部的電子和燈光器材，展演結束後...
台灣燈會大鵬灣燈區進行撤離工作，主燈「巨鮪來富」內部的電子和燈光器材，展演結束後已拆除，只剩空殼。記者潘欣中／翻攝
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台灣燈會大鵬灣BOT
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