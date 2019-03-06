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移民署關懷列車開往日月光88夢想園區 移工姊妹窩心

2019-03-06 17:26聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄楠梓加工出口區移工人數接近1萬，其中日月光半導體公司晉用約4成，其中400名女性移工，即入住日月光「88夢想園區」。隨著38 國際婦女節腳步接近，移民署高雄第二服務站今天前往日月光女子宿舍表達關懷之意，讓這些離鄉背井的外籍女性移工滿懷感動。

移民署高雄第二服務站感念移工是台灣近年經濟發展的重要助力，內政今天到日月光楠梓探視移工，並提前為她們慶祝「三八國際婦女節」。

服務站人員向在場的女性移工送上親手印製的婦女節小卡，也聆聽她們遠渡重洋來台灣工作的背後故事，其中菲律賓籍Mia表示，她是為了小孩、家庭和父母，才來台灣工作賺錢，雖然她與家人距離很遙遠，但心靠得很近，現在台灣結識許多同鄉姊妹，今年移民署人員前來關懷，讓她感覺在台灣又多了許多朋友。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，這次移民署行動服務列車前進「88夢想園區」，除了表達關懷，也叮嚀在台的移工務必守法，避免自己成為人蛇集團眼中的人口販運被害人，也別染毒染賭與酒駕，讓自己能安心居留在台灣合法工作。

陳盈智也建議移工們，如果認識來台工作卻失聯的移工，可以鼓勵他 們在「安家專案」 (今年6月前）期間，自行到案，藉此可以早日返回母國與家人團聚。

移民署南區事務大隊高雄市第二服務站人員 ，與日月光88夢想園區移工提早共度婦女節...
移民署南區事務大隊高雄市第二服務站人員 ，與日月光88夢想園區移工提早共度婦女節。記者王昭月／翻攝
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移民署南區事務大隊高雄市第二服務站人員向女性移工送上康乃馨，提早與她們慶祝國際婦...
移民署南區事務大隊高雄市第二服務站人員向女性移工送上康乃馨，提早與她們慶祝國際婦女節。記者王昭月／翻攝
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移民署高雄第二服務站與移工有約，今天前往日月光「88夢想園區」，與女性移工提早慶...
移民署高雄第二服務站與移工有約，今天前往日月光「88夢想園區」，與女性移工提早慶祝國際38婦女節，第二服務站主任陳盈智（左）與在場移工相談甚歡。記者王昭月／翻攝
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移工移民署夢想
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