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屏東台灣燈會周邊夯 縣府四度加印「一卡通」

2019-03-06 17:21聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣長潘孟安今天（6日）表示，「屏東台灣燈會紀念一卡通」將會4度追印至少上千張...
屏東縣長潘孟安今天（6日）表示，「屏東台灣燈會紀念一卡通」將會4度追印至少上千張。記者江國豪／攝影
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台灣燈會周邊商品早被一掃而空！其中，屏東縣政府一卡通公司，合作推出「屏東燈會紀念一卡通」民眾詢問度依舊很高，曾在燈會期間3度追印，共6500張全都賣光光，今天縣長潘孟安表示將會第4度追印至少上千張，另外，用來安撫民眾等候接駁車的限定款洋蔥口味「乖乖」，大受民眾好評，縣府也將和業者協商是否量產發售。

據了解，「屏東燈會紀念一卡通」首批1000張，1月30日開賣，2天就被搶光，縣府再追加2000張，2月19號開賣也全數售完，3度追印3500張，228當天1個半小時就被秒殺，人氣有夠夯，不少民眾分份詢問還能不能買到，另外，也有民眾在網路上搜尋，原價100元的一卡通價格翻3倍，以300元價格轉賣。

屏東縣長潘孟安表示，自己留著1張「屏東台灣燈會紀念一卡通」在身上，要等到屏東有捷運時使用，而潘也透露，其實剛開始擔心一卡通賣不好，公司只印1000張，沒想到3度加印全賣光，而今天一早，已接到一卡通公司來電通知，將再進行加印至少上千張。

另外，燈會期間為安撫民眾等候接駁情緒，潘孟安想到發送小零食安撫，包含沙琪瑪、煎餅、鱈魚香絲等，其中燈會限定乖乖，以屏東洋蔥製作的限定口味，更是大受好評，原本是只送不賣，但不少民眾吃完還想再吃，屏東縣府發言人黃建嘉說，縣府願意喊業者進一步協調，看能不能量產，實現民眾的期待。

台灣燈會限定口味洋蔥「乖乖」，民眾詢問度相當高，縣府將與業者協調量產。記者江國豪...
台灣燈會限定口味洋蔥「乖乖」，民眾詢問度相當高，縣府將與業者協調量產。記者江國豪／攝影
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屏東縣長潘孟安今天（6日）表示，「屏東台灣燈會紀念一卡通」將會4度追印至少上千張...
屏東縣長潘孟安今天（6日）表示，「屏東台灣燈會紀念一卡通」將會4度追印至少上千張。記者江國豪／攝影
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一卡通台灣燈會屏東縣政府
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