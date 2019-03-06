屏東台灣燈會周邊夯 縣府四度加印「一卡通」

2019-03-06 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣長潘孟安今天（6日）表示，「屏東台灣燈會紀念一卡通」將會4度追印至少上千張。記者江國豪／攝影 分享 facebook 台灣燈會周邊商品早被一掃而空！其中，屏東縣政府與一卡通公司，合作推出「屏東燈會紀念一卡通」民眾詢問度依舊很高，曾在燈會期間3度追印，共6500張全都賣光光，今天縣長潘孟安表示將會第4度追印至少上千張，另外，用來安撫民眾等候接駁車的限定款洋蔥口味「乖乖」，大受民眾好評，縣府也將和業者協商是否量產發售。

據了解，「屏東燈會紀念一卡通」首批1000張，1月30日開賣，2天就被搶光，縣府再追加2000張，2月19號開賣也全數售完，3度追印3500張，228當天1個半小時就被秒殺，人氣有夠夯，不少民眾分份詢問還能不能買到，另外，也有民眾在網路上搜尋，原價100元的一卡通價格翻3倍，以300元價格轉賣。

屏東縣長潘孟安表示，自己留著1張「屏東台灣燈會紀念一卡通」在身上，要等到屏東有捷運時使用，而潘也透露，其實剛開始擔心一卡通賣不好，公司只印1000張，沒想到3度加印全賣光，而今天一早，已接到一卡通公司來電通知，將再進行加印至少上千張。