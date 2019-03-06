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馬祖澳口驚見棄置死亡紅頭鴨 緊急消毒銷毀

2019-03-06 16:40中央社 馬祖6日電

馬祖南竿津沙澳口今天上午驚傳棄置死亡家禽一批，基於防疫工作，馬祖岸巡隊經勘查後，發現為死亡紅頭鴨10隻，立即實施消毒作業，後續交由連江縣政府產發處帶回動物之家燒毀。

海巡署金馬澎分署第十一巡防區上午8時20分，接獲民眾報案指南竿津沙澳口沙灘發現一袋橘色麻布袋，疑似為動物屍體，正值非洲豬瘟防疫時期，發現的民眾都不敢靠近。

第十岸巡隊南竿巡邏組第一時間抵達現場，拆檢發現內裝有死亡家禽一批，立即啟動防檢疫措施，並通報連江縣政府產發處、防檢局馬祖檢疫站等單位，同時拉設封鎖線管制現場；後經產發處漁牧科查證為死亡紅頭鴨10隻，後續相關禽鳥檢體及防護裝備耗材由產發處帶回處理。

岸巡隊指出，馬祖鄰近中國福建沿海，加上非洲豬瘟疫情日益嚴重，金馬澎分署第十一巡防區自去年8月起，即對進、出馬祖地區船舶實施100%全面檢查，尤以進港漁船、直航貨船及小三通航線客船及旅客所攜物品為檢查重點；另於馬祖各島灘岸及澳口海漂物堆積熱點派有巡邏勤務外，巡防艇於海上巡弋時亦加強查察有無家畜類屍體隨海流漂進海域，以全面防堵疫情侵入馬祖地區。

岸巡隊表示，為防範中國沿海城市及船隻可能直接將患病的病死豬海拋，金馬澎分署於金門、馬祖、澎湖3地執行全面灘岸搜索及與海面監控專案，掌握外、離島各澳口、灘岸及海域，強化防疫工作，並呼籲往返兩岸的鄉親，勿自中國大陸攜帶肉品返台，以免衝擊國內畜牧產業經濟及影響國人飲食衛生，並避免自身遭受高額罰鍰。

馬祖非洲豬瘟南竿
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