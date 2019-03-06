金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選今日舉行公辦政見發表會，6位候選人全都有備而來，在政見發表時，不時含沙射影攻擊其他候選人，火藥味十足每上台必唱的洪志恒，此次一連演唱「女人花」、「心經」等多首歌曲，站在旁邊的手語老師李振輝，直說，他又說又唱，難度比較高。

今天一早，縣府就相當熱鬧，各立委候選人準時參加政見發表會，在進行抽籤時，中國民黨徵召的候選人洪麗萍再次抽中1號，「歌王」洪志恒則是在抽籤過程中，邊攪動簽桶，邊唱「一翦梅」，引起話題。其他

當中，洪志恒的花招最多，除了拿高粱酒上場，還唱作俱佳，還像演戲一般的「審案」，一會說「堂下何人」，一會喊「大膽」，過程中陸續演唱「女人花」，說要獻給全天下的女性，最後也唱起「心經」，動作之多，讓在旁的手語老師也相當難為。