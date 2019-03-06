親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

雲豹的文化重量：以部落自然主權引領生態修復

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門立委補選今日舉行公辦政見發表會，6位候選人全都有備而來，在政見發表時，不時含沙射影攻擊其他候選人，火藥味十足每上台必唱的洪志恒，此次一連演唱「女人花」、「心經」等多首歌曲，站在旁邊的手語老師李振輝，直說，他又說又唱，難度比較高。

今天一早，縣府就相當熱鬧，各立委候選人準時參加政見發表會，在進行抽籤時，中國民黨徵召的候選人洪麗萍再次抽中1號，「歌王」洪志恒則是在抽籤過程中，邊攪動簽桶，邊唱「一翦梅」，引起話題。其他

當中，洪志恒的花招最多，除了拿高粱酒上場，還唱作俱佳，還像演戲一般的「審案」，一會說「堂下何人」，一會喊「大膽」，過程中陸續演唱「女人花」，說要獻給全天下的女性，最後也唱起「心經」，動作之多，讓在旁的手語老師也相當難為。

此次第二次遇上洪志恒的手語老師李振輝說，他從事手語翻譯已經30多年，從事數百場的翻譯，第一次遇到像洪志恒這樣的候選人，他直言洪志恒的歌聲很不錯；他說，翻譯洪志恒的政見最難的部分，是他不按牌理出牌，所以面對這突發的狀況，他還是手勢盡量有跟上；李振輝透露，心經裡面有很多是唱梵文，這是最困難的部分，但好在他過去有鑽研過心經，所以中文的部分可用直譯，梵文的部分就只能憑過去的記憶和理解，向聽眾來解釋。

金門立委補選今日舉行公辦政見發表會，6位候選人全都有備而來。記者蔡家蓁／攝影
金門立委補選今日舉行公辦政見發表會，6位候選人全都有備而來。記者蔡家蓁／攝影
分享
候選人中，洪志恒的花招最多，過程中陸續演唱「女人花」，說要獻給全天下的女性，最後...
候選人中，洪志恒的花招最多，過程中陸續演唱「女人花」，說要獻給全天下的女性，最後還唱起「心經」。記者蔡家蓁／攝影
分享
此次第二次遇上洪志恒的手語老師李振輝說，他從事手語翻譯已經30多年，第一次遇到像...
此次第二次遇上洪志恒的手語老師李振輝說，他從事手語翻譯已經30多年，第一次遇到像洪志恒這樣的候選人。記者蔡家蓁／攝影
分享

洪志恒政見發表會立委補選
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

醫療車啟用 韓國瑜：發大財為助弱勢

2019-03-05 23:43

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

小金門洗腎通訊診療 衛局：有疏失沒違法

2019-03-06 00:07

旗津沙灘 春夏很熱鬧

2019-03-05 23:54

洋蔥歉收 農委會同意現金救助

2019-03-05 23:51

他用鏡頭 寫偏鄉醫療的需要

2019-03-05 23:42

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top