鳳儀書院慶文昌帝君聖誕 實境解謎遊戲體驗武科考試

2019-03-06 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



農曆二月初三是文昌帝君誕辰，高雄市文化局3月9日、10日在鳳儀書院舉辦系列活動，邀民眾一起來幫文昌帝君祝壽。代理局長王文翠表示，現場推出實境解謎遊戲《武科考試進京去》，大小朋友可以來趣味體驗清代武科考試的過程，在時限內闖關成功者，可於傳統技藝攤商免費兌換1件商品，拍照打卡上傳臉書，還可另外獲贈一份限定版L夾。

高雄市定古蹟鳳儀書院，興建於清嘉慶十九年（西元1814年），是台灣現存書院中，年代最早且規模最大最完整的書院。2014年重新開館啟用後，以科舉考試主題展、講堂及學生住宿空間及逗趣可愛的公仔，活化書院空間。

清代科舉制度除了基本的文科筆試，還有武科，像馬箭、步箭及技勇等也都在考試範圍內，武科考試還分內外場，外場依序考馬箭、步箭、技勇（拉硬弓、武刀及石），外場合格才能考內場，所以文化局在書院講堂前，以Q版公仔重現早年的武科練武群像，供民眾了解書院的功能。

文化局表示，文昌帝君是保護文運與考試的神祇，舊時每逢文昌帝君誕辰之日，公家和當地文人學士都要到供奉文昌帝君的廟宇奉祀，吟詩作文，舉行文昌會。鳳儀書院每年都會規劃系列活動為文昌帝君「作生日」，今年3月8日舉行文昌帝君聖誕祭典儀式，邀請鄰近書院的曹公國小師生參與。

為提供民眾趣味體驗武科考試過程的經驗，文化局在3月9日、10日舉辦12場次實境解謎遊戲「武科考試進京去」，完成遊戲可憑證兌換當天傳統製品1份，另有古裝體驗區，民眾著古裝於園區內拍照打卡並TAG＃鳳儀書院帶你穿越時空兩百年，可獲贈限量小禮品。詳細內容可上臉書「鳳儀書院粉絲團」或「鳳儀書院官網」查詢。