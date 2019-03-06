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便利小黃營運 韓國瑜擬推車資行動支付

2019-03-06 11:19中央社 高雄6日電

高雄市長韓國瑜（前左）6日表示，為便利計程車營業支付，要請高雄銀行開發車資等行動...
高雄市長韓國瑜（前左）6日表示，為便利計程車營業支付，要請高雄銀行開發車資等行動支付系統，另外，有關計程車偶有紅線臨停被舉發受罰，韓國瑜允諾，將研議兼顧執法及需求的方法來解決。中央社
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高雄市韓國瑜今天表示，為便利計程車營業支付，要請高雄銀行開發車資等行動支付系統，另有關計程車偶有紅線臨停被舉發受罰，他允諾研議兼顧執法及需求的方法來解決。

高雄市有8000多輛計程車營運，市長韓國瑜5日晚間到左營區一處衛星大車隊場站與計程車司機座談，並於會後到司機段金成家夜宿。

韓國瑜早上受訪表示，為讓營運更便利，市府要請高雄銀行開發一套行動支付系統，由計程車業打前鋒，整合觀光產業發展行動支付平台，再將食衣住行納入使用。

司機紅線臨停被開單的問題，韓國瑜說，市府會研議執法並兼顧駕駛需求的方式解決。例如在醫院附近等「不得不停」的區域會納入檢討，並對計程車司機做問卷調查，了解哪些路段號誌需改善或動線調整。

有關開發行動支付系統，高銀副總經理徐翠梅受訪表示，行動支付是趨勢，高銀會評估研議。

交通局表示，為了增進計程車的收入，市府有推出公車式小黃、共乘計程車及觀光計程車等，並配合交通部打擊白牌車非法營業及非法Uber，捍衛公平正義的運輸環境。

韓國瑜昨夜和司機的座談會上，業者提出包括乘客上、下車及候客短暫臨停紅線卻遭檢舉達人舉發，罰單令司機吃不消；也有司機建議比照台北市計程車「延滯停時」的計費方式，以及要求檢討交通號誌等問題以確保安全。

另外，今日一早韓國瑜到社區早餐店用餐時遇民眾陳情。李小姐不滿房價偏高，她說，一個月逾新台幣1萬5000元租20多坪的房子，負擔沉重仍面臨房東再三要調漲的局面，促市府拿出政策解決高房價或供給社會住宅。

另一名陳情人是和早餐店有糾紛，希望韓國瑜協助處理，由於她的控訴，韓國瑜以「吃起來不自然」為由，提早結束行程，並未用餐。

韓國瑜計程車高雄市
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