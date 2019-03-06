攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



內埔果農楊惇幃及太太江宥緹，放棄百萬年薪返鄉種蓮霧。記者江國豪／翻攝 分享 facebook 甜甜的蓮霧人見人愛，但帶酸口感的蓮霧，你可能沒吃過！原在科技大廠上班的屏東縣內埔果農楊惇幃及太太江宥緹，10年前辭去百萬年薪工作後返鄉種蓮霧，剛開始對種蓮霧一竅不通，但經過長時間學習，現在種出的蓮霧不只酸甜可口，而且都有產銷履歷掛保證。

40歲出頭的楊惇幃，原在科技產業原料供應商上班，太太江宥緹在南科工作，楊惇幃10年前因金融風暴，辭職返鄉務農，太太後來也跟著辭去高薪工作，成為先生務農的好幫手。楊惇幃的家族原是檳榔大戶，但他不願種檳榔，跟父親要了4分地後開始學種蓮霧，他說，當初很多人反對他務農，更反對他種風險較大的蓮霧，但他認為接手家族檳榔事業不是長期之計，決定轉型。

種蓮霧從基本功學起，楊惇幃到農改場、屏科大及向蓮霧專家請益，也上屏東農業大學精進農藝，他說，有一位販運商教他，修剪枝條比施肥更重要，學會如何順風勢及地型修剪枝葉，讓樹根吸收的養份更強，蓮霧樹更加強健，當颱風及低溫讓其他蓮霧園損害嚴重，但他的蓮霧竟安然無恙。

楊惇幃強調完全不靠肥料造色，蓮霧園也全區採用「草生栽培」，草長太長就割掉，還常被鄰田笑說噴藥更快，但「草生栽培」在缺水情況下，能保存水分防止流失，果粒豐美、少有裂果現象，因此也申請到產銷履歷，能讓消費者更能安心食用。

雖父親曾一度要收回土地種檳榔，但他極力反對，更另外租了9分地，種大粒種、南洋種、泰國種、巴掌蓮霧及最流行的黑糖芭比，幾乎所有蓮霧品都有種，而不同品種產期從11月到6月都可以吃到，他說，現在掛在樹上的蓮霧全被訂走，只有部分供應宅配及網路訂購，為擴大通路，假日還到台北希望廣場銷售，很多人吃過他會酸的蓮霧，都稱許這才是蓮霧，吃不膩。

楊惇幃開玩笑說，剛種蓮霧時，因為沒抓到訣竅，收入有限，全靠太太養家，現在成果已展現，兩夫妻努力表現，他負責田間管理，江宥緹在集貨場包裝出貨，雖然收入還比不上過去，但賺到更多家庭溫馨及天倫之樂。