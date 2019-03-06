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嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57聯合報 記者江國豪╱即時報導

潘孟安首次在開臉書直播和網友抬槓，雖略羞澀，但道具準備充分。記者江國豪／翻攝
潘孟安首次在開臉書直播和網友抬槓，雖略羞澀，但道具準備充分。記者江國豪／翻攝
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2019台灣燈會落幕，造就「我屏東我驕傲」提升屏東居民優越感，另外「燈流」發威，也讓屏東縣長潘孟安網路討論數飆升，從「臉書專頁儀表板」統計觀察，潘孟安直攻政治人物類第二名，僅次於台北市長柯文哲，超越韓國瑜。而昨晚深夜，潘孟安首次在開臉書直播和網友抬槓，雖略羞澀，但道具準備充足，除了秀出燈會期間私藏壓箱寶、隨身提袋內容物，更大嗑燈會小點心沙其馬及限量版乖乖，這次透露燈會秘辛直播中，連總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦等，都來留言按讚。

潘孟安昨晚10點30分，在宿舍裡開直播大談燈會秘辛，截至今天早上七點已累積超過14萬人次觀看1萬5千個讚數。潘孟安雖在鏡頭前略顯羞澀，但邊和網友抬槓也邊秀圖卡，有無人機排字美景、網路感人留言等分享一則則燈會小故事，並拿出壓箱寶炫耀intel公司送的polo衫和小別針，說這個太珍貴要自己收藏，但未來會將燈區美景做成立體名信片及郵票，除了抽獎外民眾也能買得到。

潘孟安首次在開臉書直播和網友抬槓，雖略羞澀，但道具準備充分。記者江國豪／翻攝
潘孟安首次在開臉書直播和網友抬槓，雖略羞澀，但道具準備充分。記者江國豪／翻攝
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潘孟安也掏出燈會期間隨身小提袋，裡頭裝了痠痛貼布、Ｂ群、榔頭及手電筒，潘說賽格威行動服務站看起來很威風，但連站數小時雙腳也是會「棟未條」，還因騎塞格威摔傷腳，直接抬起腳來秀傷口，而榔頭是在園區巡視時，若發現有鐵釘外露自己可以動手修，就不用費功夫請工班來處理。

另外，潘孟安在直播中提到，當初在選址的時候，考量屏東三面環海應該要展現海洋特色，才選定大鵬灣，但得克服海風變化不定和交通接駁，但為了台灣燈會30年，該接受嚴拒挑戰。

而今天台灣燈會在屏東會客率極高，不少民眾都在網路上比較「2刷」、「3刷」，誰來的最多次，而潘孟安說他是「天天刷」！潘說自己是「阿伯」的年紀比容易操心，為了辦台灣燈會，人少煩惱人多也煩惱，幾乎一醒來就在為燈會操心，人潮疏散後即便凌晨仍要進行檢討，凌晨三四點才回到宿舍休息，甚至曾兩天沒洗澡，而且忙到自己手機都沒拍下燈會美景，潘說因為「大家都在看燈我在看人」。

潘孟安首次在開臉書直播和網友抬槓，雖略羞澀，但道具準備充分。記者江國豪／翻攝
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台灣燈會潘孟安行政院

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