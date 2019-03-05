親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吃老本、難轉型 大陸老字號全聚德烤鴨面臨危機

韓國瑜夜宿運將家 見高粱加花生迎賓笑說要戒酒

陳玉珍揭烈嶼洗腎病患隱憂 要求相關單位正視

2019-03-05 22:57聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門素有「離島中的離島」之稱，飽受醫療資源匱乏，金門立委候選人陳玉珍今指出，烈嶼分院洗腎室缺乏腎臟專科醫師駐點照護，讓12名高齡病患暴露在危險中，院方還違法要求病患簽署「通訊診療辦法」，在無專科醫師的照護下進行洗腎。對此，金門縣衛生局表示，確有疏失，已要求限期改善。

小金門全島洗腎人口可能近百，但因為烈嶼分院的病床有限，僅有12位阿公阿嬤在此洗腎，但自去年五月份起，烈嶼分院的洗腎醫療，僅每周三有專科醫師，周一及周五兩天沒有，讓洗腎病患處於高度曝險的狀態，也讓護理師必須承擔所有不合理的醫療照護責任，病患與護理人員找上陳玉珍陳情。

台灣護師工會理事長陳玉鳳今也趕赴金門，為病患與護理師發聲。她指出，依規定，醫院進行血液透析時，必須要有合格的專科醫師在現場；小金門無醫師駐㸃時，進行洗腎已違規，護理師在現場無醫師的情况下，承擔所有醫療風險與法律責任，毫無職業安全保障。雖然院方說，分院的一樓有急診醫師，但依規定不能擅離急診室，三樓洗腎病患萬一有突發的緊急危險狀况，也無法立即救治。

陳玉珍表示，院方還要求患者簽署「通訊診療辦法」，妄顧病人的生命，明顯規避責任。陳玉鳳強調，「通訊診療辦法」不適用於洗腎，院方要病人簽署同意書，剝奪病人應被照護的權益，非常不妥的。兩人呼籲金門醫院要盡快將專科醫生補齊。

金門醫院副院長李錫鑫說明，依據「通訊診療辦法」，山地離島偏鄉地區可用遠端方式，詢問病情診療及開給處方，是合法範圍；至於烈嶼分院腎臟專科醫師不足，有提出改善計畫。

金門縣生局長王漢志說，此事「有疏失沒違法」；衛生局在過年前就有去稽查，要求限期改善，應該會從4月開始就會從北榮調派醫師來支援。王漢志也無奈的說，有要求烈嶼分院改善，但沒給期限，因為一旦開罰，那邊就要關起來，考量病患年紀都偏大，只能遊走「灰色地帶」。

至於簽署「通訊醫療法診察同意書」，王漢志說，這辦法是為了醫療重症的緊急會診而存在，在法規上有點模糊，緊急會診法律上是同意，至於是否適用洗腎，則屬於模糊地帶。

金門立委參選人陳玉珍（前右）與台灣護師工會理事長陳玉鳳（前左）一起為烈嶼地區的洗...
金門立委參選人陳玉珍（前右）與台灣護師工會理事長陳玉鳳（前左）一起為烈嶼地區的洗腎病患與護理人員發聲，要求相關單位正視洗腎專科醫師不足的問題。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門立委參選人陳玉珍（左）表示，烈嶼分院洗腎室缺乏腎臟專科醫師駐點照護，讓12名...
金門立委參選人陳玉珍（左）表示，烈嶼分院洗腎室缺乏腎臟專科醫師駐點照護，讓12名高齡病患暴露在危險中，讓烈嶼居民淪為二等公民。記者蔡家蓁／攝影
分享

洗腎金門醫師

相關新聞

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

台灣人大推「首代炸雞王」是？網曝：只剩這縣市吃的到！

2019-03-05 20:00

澎防部遷建案達成共識 賴峰偉：釋出土地發展觀光

2019-03-05 19:13

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

成功特教80歲榕樹爺爺 獲最美校樹評審特別獎

2019-03-05 13:56

最美燈會 無人機秀明年見？

2019-03-04 23:31

人氣暴漲 潘孟安：回歸日常生活吧

2019-03-04 23:21

看天吃飯 果農嘆只能認了

2019-03-04 23:16

獅子頭圳灌區 7日起供3停6

2019-03-04 23:07

鳳山站前機慢車道 下月初開通

2019-03-04 23:05

高雄率全台之先辦滿月趴 觀光局長犧牲色相扮狼

2019-03-04 21:38

知名藝術家蕭勤落腳高雄 作品於巴黎高雄雙城同步展出

2019-03-04 19:58

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 10:11

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館 爵士樂與藍調夜深情迷醉

2019-02-26 10:09

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

放棄辦台灣燈會 王惠美：時間太趕

2019-03-04 23:38

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

白杞寮遶境傳統陣頭最具特色 老師傅卻憂後繼無人

2019-03-05 09:27

打8折！一起到台南善化採草莓

2019-03-04 23:32

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

人氣暴漲 潘孟安：回歸日常生活吧

2019-03-04 23:21

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜

2019-03-05 12:05

舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23

老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦

2019-03-05 11:22

最美燈會 無人機秀明年見？

2019-03-04 23:31

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top