陳玉珍揭烈嶼洗腎病患隱憂 要求相關單位正視

2019-03-05 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



小金門素有「離島中的離島」之稱，飽受醫療資源匱乏，金門立委候選人陳玉珍今指出，烈嶼分院洗腎室缺乏腎臟專科醫師駐點照護，讓12名高齡病患暴露在危險中，院方還違法要求病患簽署「通訊診療辦法」，在無專科醫師的照護下進行洗腎。對此，金門縣衛生局表示，確有疏失，已要求限期改善。

小金門全島洗腎人口可能近百，但因為烈嶼分院的病床有限，僅有12位阿公阿嬤在此洗腎，但自去年五月份起，烈嶼分院的洗腎醫療，僅每周三有專科醫師，周一及周五兩天沒有，讓洗腎病患處於高度曝險的狀態，也讓護理師必須承擔所有不合理的醫療照護責任，病患與護理人員找上陳玉珍陳情。

台灣護師工會理事長陳玉鳳今也趕赴金門，為病患與護理師發聲。她指出，依規定，醫院進行血液透析時，必須要有合格的專科醫師在現場；小金門無醫師駐㸃時，進行洗腎已違規，護理師在現場無醫師的情况下，承擔所有醫療風險與法律責任，毫無職業安全保障。雖然院方說，分院的一樓有急診醫師，但依規定不能擅離急診室，三樓洗腎病患萬一有突發的緊急危險狀况，也無法立即救治。

陳玉珍表示，院方還要求患者簽署「通訊診療辦法」，妄顧病人的生命，明顯規避責任。陳玉鳳強調，「通訊診療辦法」不適用於洗腎，院方要病人簽署同意書，剝奪病人應被照護的權益，非常不妥的。兩人呼籲金門醫院要盡快將專科醫生補齊。

金門醫院副院長李錫鑫說明，依據「通訊診療辦法」，山地離島偏鄉地區可用遠端方式，詢問病情診療及開給處方，是合法範圍；至於烈嶼分院腎臟專科醫師不足，有提出改善計畫。

金門縣生局長王漢志說，此事「有疏失沒違法」；衛生局在過年前就有去稽查，要求限期改善，應該會從4月開始就會從北榮調派醫師來支援。王漢志也無奈的說，有要求烈嶼分院改善，但沒給期限，因為一旦開罰，那邊就要關起來，考量病患年紀都偏大，只能遊走「灰色地帶」。