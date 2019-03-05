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大樹金鑽鳳梨盛產 出貨銷大陸

2019-03-05 23:37聯合報 記者王昭月／高雄報導

高雄大樹區生產的金鑽鳳梨今年不只產期提前，產量也過剩，價格暴跌，農會研判是近兩年農友一窩蜂搶種導致，目前供應內、外銷的良果，收購價格較去年同期下挫一半左右，加工用的次級品，每斤收購價也掉到5、6元，地區農會已啟動大量收購機制，做為加工原料，盼能挺過鳳梨崩盤危機。
今年鳳梨量多價跌，收購價格僅去年同期一半，高雄大樹區農會配合收購20萬噸進行削切...
今年鳳梨量多價跌，收購價格僅去年同期一半，高雄大樹區農會配合收購20萬噸進行削切加工，減少鳳梨在市場流通的數量，以平抑價格。 記者王昭月／攝影
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對此，高雄市府農業局長吳芳銘說，鳳梨進入產季，已洽妥農協貿易公司合作，出貨高雄大樹鳳梨15萬4千公斤經高金輪前往廈門，再分送到上海、杭州、重慶、成都、廣州、深圳等各大城市。鳳梨是高雄外銷中國大陸的農產品主力，以金鑽鳳梨為大宗，農業局除了持續拓展外銷通路外，今年規畫舉辦鳳荔文化觀光季，搭配一日農夫結合鳳梨文化產業活化農村，多角化行銷鳳梨。

高屏地區種植的鳳梨，往年在國曆4、5月才盛產，但今年因暖冬緣故，產期提前到3月初且有產量過剩現象，行政院農委會已指示地區農會大量採購「護盤」，高雄大樹農會共採購20萬噸，昨起並切削熟果烘成果乾，做為待用原料。

高屏地區今年初鳳梨出現產量過剩現象。 記者王昭月／攝影
高屏地區今年初鳳梨出現產量過剩現象。 記者王昭月／攝影
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大樹區農會總幹事張清榮說，今年3月鳳梨產量偏多，農委會為穩定價格，啟動加工用鳳梨採購機制，他們已配合向市府登記收購，但受限場地及冷藏設備，採購20萬噸已是極限，他也拜託外圍加工廠商協助收購，讓市場上不致有過多的鳳梨流通，以平抑價格。如果外銷訂單能增加，讓鳳梨出口，「雙頭並進，應該有機會穩住價格」。

金鑽鳳梨是大樹區知名特產，前兩年價格好，收購價曾飆到每斤25、26元的天價。但今年才開春，鳳梨價格就重挫。大樹區農會表示，往年內銷果品收購價在14元左右，外銷品16元到18元間，農民收益才算平穩，今年外銷價格僅剩10到12元，加工品的收購價格每斤掉到5到8元。

「種太多了！」張清榮說，高屏地區生產的鳳梨從104年起，連著幾年價格不錯，農友見有利頭，連玉荷包園都轉作鳳梨，全台僅高雄鳳梨田面積增加，107年種的，今年初採收已有產量過剩情形，韓國瑜當選市長後，大家多所期待，又搶種不少，幾可預見明年生產過剩的狀況會比今年更慘，市府及農委會有必要提早預防，避免價格嚴重崩壞。

鳳梨農委會韓國瑜吳芳銘農民

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