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一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09聯合報 記者王昭月╱即時報導

農民靠天吃飯，但人為操作失誤，亦是造成市場機制紊亂的主因，高屏地區近年由於看好鳳梨後市，農友恣意擴增面積搶種，今年初鳳梨價格已明顯走跌，高雄市長韓國瑜當選後，搶種的預期心理更高，明年問題恐怕更慘，農友這種一窩蜂搶種的心理不改，農作物滯銷問題將會年年上演！

高雄地區生產的鳳梨，104年到106年間市場價格都十分平穩，在地不 少農友認為除非天降豪雨，水淹鳳梨田，否則風險遠低於一年一收的玉荷包，除了就地擴增種植面積，還遠赴隔鄰的屏東綁地種植，結果去年外銷疲弱，滯銷問題浮上檯面，今年才剛3月，產量過盛問題又發生。

高雄大樹區農會總幹事張清榮感嘆，每每對農民提出預警，有人就是不當回事，一窩蜂搶種的結果，最後總是落得果賤傷農局面。

他表示，農作物產量過盛，農友不是要政府啟動收購補助機制，就是指望多搶外銷訂單，甚至奢想對岸能夠「政治性採購」。事實上，政治性採購，常是一次性生意，無法永續，拓增外銷通路，也不是一蹴可幾。大陸有一集團去年即與大樹農會洽談鳳梨外銷，今年2月下旬還來商談細節，但至今仍不見下單！

張清榮表示，大陸廣東地區，就種植28萬甲鳳梨，他們也有自己的農民的需要照顧，台灣不能巴望政治性採購來解決滯銷問題，因此他贊同疏果都能比照高麗菜，採登記制控管，否則滯銷問題會經常重演。

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今年鳳梨量多價跌，收購價格僅去年同期一半，高雄大樹區農會配合收購20萬噸進行削切加工，減少鳳梨在市場流通的數量，以平抑價格。記者王昭月／攝影
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鳳梨前兩年價格不惡，不少農友見有賺頭，一窩蜂搶種，結果今年初已出現產量過盛，價格...
鳳梨前兩年價格不惡，不少農友見有賺頭，一窩蜂搶種，結果今年初已出現產量過盛，價格下挫現象。記者王昭月／攝影
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