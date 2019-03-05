影／農民搶種太多? 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄大樹區生產的金鑽鳳梨今年不只產期提前，產量也過盛，研判是近兩年農友一窩蜂搶種導致的結果，目前供應內、外銷的良果，收購價格較去年同期下挫一半左右，供做加工用的次級品，每斤收購價也掉到5、6元，地區農會已啟動大量收購機制，做為加工原料，盼能挺過鳳梨崩盤危機。

高屏地區種植的鳳梨，往例在國曆4、5月才盛產，但年因為暖冬緣故，產期提前到3月初且有產量過盛現象，行政院農委會已指示地區農會大量採購「護盤」，高雄大樹農會共採購20萬噸，昨起切削烘成果乾，做為待用原料。

大樹區農會總幹事張清榮說，今年3月鳳梨產量偏多，農委會為穩定價格，啟動加工用鳳梨採購機制，他們已配合向市府登記收購，但受限於場地及冷藏設備，採購20萬噸已是極限，因此他也拜託外圍加工廠商協助收購，讓市場上不致有過多的鳳梨流通，以平抑價格。如果外銷訂單也能增加，讓鳳梨多出口，「雙頭並進，應該有機會穩住價格」。

金鑽鳳梨是大樹區知名特產，前兩年價格大好，收購價格曾飆到25、26元的天價。但今年才開春，鳳梨價格就重挫。大樹區農會表示，往年內銷果品收購價在14元左右，外銷品在16元到18元間，農民收益才算平穩，今年外銷價格僅剩10到12元，加工品的收購價格，每斤掉到5到8元。