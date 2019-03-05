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澎防部遷建案達成共識 賴峰偉：釋出土地發展觀光

2019-03-05 19:13聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

國防部澎湖縣政府5日針對陸軍澎湖防衛指揮部遷建案形成共識，協議「以地易地，代拆代建，先建後遷」原則，以3年期程，將莒光西營區遷至莒光東營區，西營區土地歸還縣府發展觀光，東營區遷建則視縣府財政，列為下階段目標。賴峰偉表示，將徵詢議會意見後，再決定未來開發方向。

國防部軍備局工程營產中心處長張大偉5日拜會賴峰偉，表達國防部希望以3年期程完成階段性的拆遷歸還，釋出土地供縣府發展觀光。賴峰偉表示，他在日前已赴總統府拜會陳菊祕書長，表達地方盼澎防部外遷的訴求，但仍須尋求議會支持，才能回覆國防部。

賴峰偉說，為持續澎湖發展，滿足基礎建設與民生需求，軍方若歸還莒光西營區，短期內澎防部遷建先由澎防部西營區遷移至東營區，釋出西營區，縣府可串連馬公市西南側周邊的帶狀海岸線腹地進行景觀開發，包含順成門往西，經篤行十村眷村保存區、莒光新村、中正堂、澎防部至觀音亭，帶動馬公市及澎湖整體觀光產業發展。

賴峰偉建議，澎防部原址多屬歷史、古蹟建築，現進入科技時代，往昔戰略防禦思維已隨情勢改變，建議澎防部思考營區空間是否符合未來國防需求，展開主動規畫遷建，以符合鄉親期待。

國防部軍備局工程營產中心處長張大偉5日拜會賴峰偉，針對澎防部遷建案提構想，希望以...
國防部軍備局工程營產中心處長張大偉5日拜會賴峰偉，針對澎防部遷建案提構想，希望以3年期程完成階段性的拆遷歸還，釋出土地供縣府發展觀光。圖／澎湖縣政府提供
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賴峰偉澎湖國防部

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