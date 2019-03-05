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暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農凸槽「能怪天氣?」

2019-03-05 18:40聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，玉荷包則是全台最早上市的產區，今年受旱災和暖冬影響，不僅洋蔥莖球普遍變小，王荷包開花率目前只有二成，農民叫苦連天，為降低損失，蔥農除向鄉鎮公所申請天然災害現金救助，也雇工下田搶收受損的洋蔥；對歉收原因，但有蔥農直言是疏於田間管理造成，和玉荷包開花率低狀況不同，不該怪罪天氣。

有蔥農日前向民代陳情，指恆春半島的洋蔥今年受暖冬影響，球莖普遍長不大，雇工收成的工錢都付不起，憂心血本無歸；縣府農業處表示，農委會已公告屏東縣現金救助及低利貸款，公告品項為洋蔥及玉荷包荔枝，可向當地公所提出申請，受理期限至13日止，若其他農作物災損發生，若符合農產業天然災害救助作業要點相關規定，也將彙整資料專案提報農委會。

「能搶多少算多少！」恆春鎮、車城鄉和枋山鄉這幾天有蔥農雇工搶收倒伏的洋蔥，陳姓蔥農說，今年暖冬少「落山風」，還不時吹濕熱的南風，洋蔥生長狀況極差，倒伏的洋蔥不是中球就是小球，盤商開出大球250元、中球200元、小球110元的收購價，雖比去年好很多，但沒有大球可以賣，只能乾瞪眼；去年天氣好大豐收，今年收成量恐怕跌逾半。

恆春鎮農會和車城鄉農會均表示，今年受暖冬影響的是去年首次引進栽植的3961號品系，佔總數不到一半，其他品系生長還正常；有同樣種植3961號品系但無災情的蔥農直言，洋蔥歉收是疏於田間管理造成，不該怪罪到天災，3961號品系有要較多水份的特性，當發現乾旱現象時，將灌溉時間縮短，生長狀況就很正常，疏未注意會造成根部受損、長不大，和玉荷包開花率低狀況不同，「這能怪天氣?」。

屏東恆春半島洋蔥生長狀況差，蔥農這幾天雇工忙著搶收，但對歉收原因，有蔥農直指是疏...
屏東恆春半島洋蔥生長狀況差，蔥農這幾天雇工忙著搶收，但對歉收原因，有蔥農直指是疏於田間管理造成。記者潘欣中／攝影
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暖冬

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