影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



2019高雄內門宋江陣月底登場，立委許淑華出身總鋪師家族，今天一身專業廚師裝扮與四大總鋪師同台亮相，推薦遊客務必來內門看陣頭、呷辦桌。高雄市府觀光局長潘恒旭表示，宋江陣活動邀請許淑華擔任比武招親項目的總關主，優勝者能與「神力女超人」共享下午茶。

今年宋江陣活動在內門順賢宮舉辦，系列活動3月30日開始，4月4日、5日推出廟埕辦桌，由机振良、薛金丁、吳義雄與黃川維四大總鋪師聯合掌杓，每天限量140桌，每桌次5500元。

以神力女超人扮裝一炮而紅的立委許淑華可說是「總鋪師的女兒」，自小對台灣各地辦桌文化不陌生。今天下午，許淑華應邀到內門群益餐廳試菜，品嘗四位大廚準備的澎湃料理。

除創意宋江競賽、辦桌訂餐外，立委許淑華將擔任比武招親與拋繡球活動關主，可能以水滸傳中的梁山女俠「一丈青」角色現身。許淑華說，內門總鋪師名氣響亮，此行吸收不少辦桌知識；期許各地英雄好漢齊聚內門競技，屆時會招待比武競賽的冠軍享用下午茶。

觀光局長潘恆旭表示，火鶴、宋江與總鋪師是內門三寶，今年宋江陣活動是升級版，特別與實踐大學時尚設計系合作，以花卉美化辦桌文化，另有14家高雄旅宿業者提供宋江陣住宿優惠，高市計程車觀光發展協會也加入合作陣營，遊客可在接駁站共乘至活動會場。