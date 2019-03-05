生前告別式 小腦萎縮症林子期最後環島

2019-03-05 18:28 中央社 屏東縣5日電



罹患罕見疾病「小腦萎縮症」的屏東縣新園鄉鄉民林子期，今天啟動他人生第4次，也可能是「最後一次」環島。他說，體力已漸漸不行，這次環島是自己的「生前告別式」。

這是林子期第4次環島，他今天在信義會五房教會兩位牧師高英茂、林佩玉及教友們的祝褔下，從家鄉新園出發，展開41天的環島。

林子期昨天在臉書表示，34年前無法選擇自己的出生；7年前，無法阻止疾病的侵襲；如今，至少能選擇自己想要的方式與每位朋友提前告別，是該慶幸了。他並做了一首「好好告別」的歌詞在臉書上發表。

「身體不能動，腦海裡至少還有一路走來的回憶」，林子期說，「如果輪到他真的要進安養院時，至少環島過程中曾受眾人幫助的美好，將縈繫他腦海裡，陪伴到他失去呼吸的最後一刻。」他說，懷著飲水思源的心情，環島旅程從成長的家鄉出發，感恩這塊給予養分、成長茁壯的土地。

林子期在臉書上以「笨小孩」自居，他將這次環島視為「生前告別式」。他說，自己能回饋給社會的不多，只能透過環島這種方式，讓更多人認識罕病，讓更多人知道社會的每個角落都有為了豐富自己生命而不斷努力的人。

3歲就失去雙親，林子期由祖父母扶養，在政府、社褔單位、慈善團體與鄰居的協助下，得以成長且完成學業，卻在能自給自足之際，27歲時確診罹患「罕見疾病「小腦萎縮症」；曾三度選擇輕生，但在鄰居、朋友、教會牧師與教友關心及鼓勵下，逐漸地遠離陰霾。

林子期2012年第一次環島，視為重生，為自己買了一塊小蛋糕慶祝，並祈禱生命能嶄新開始；此後，他在網路上發表文章與詩詞創作，受到歌謠大師鄭智仁醫師的欣賞，為其中的一首詞修飾且譜曲，並命名為「就讓我們珍惜這份緣」。

林子期更邁開腳步，陸續到各地演講，分享愛的力量，並將自己的生命歷程與環島旅程點滴，集結成「愛，讓生命不一樣」一書。去年底，他將創作的10首詩詞清唱後，錄製成專輯「愛，讓生命不一樣」，分享生命也保留自己的歌聲。

這次被林子期視為「生前告別式」的環島，將與各地的朋友相聚也表達感恩，並在各縣、市巡迴演唱10首詩歌、25首勵志歌曲及10首自創曲。(編輯:孫承武)