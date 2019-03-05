被恆基奉獻偏鄉醫療感動 導演榮士翬用鏡頭做公益

2019-03-05 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



曾深入第三世界和台灣許多角落的青年導演榮士翬，在接商業廣告片空檔也投入公益紀錄片拍攝，得知屏東恆春基督教醫院長期投入偏鄉醫療和弱勢族群、新移民的社會服務，去年底和院長陳志成訪談後，帶領團隊花了月餘時間用鏡頭寫故事，還請金馬影后的同學謝盈萱旁白，製作「不想被遺忘的企盼」影片放上you tube，讓更多人看見偏鄉醫療和弱勢族群的需要。

「榮導主動來到醫院，向我們提出免費拍攝影片的構想，起先我們還半信半疑，哪有這麼好的事情﹖但榮導積極的態度，催促著我們加快腳步，與他一起完成這項任務，彷如上帝派來的天使！」談及整個拍攝過程，院長陳志成特別感謝榮導和他的團隊夥伴，不辭辛勞地南下好幾趟，投入時間與心力，深入了解恆基各層面的工作，為恆基記錄許多珍貴影像。

42歲的榮士翬想認識更多偏鄉醫療的渴望決定南下，他笑說，說來慚愧，愛衝浪的他曾在墾丁住了5年，那段時間卻不知道恆基醫院「業外」做的事，與恆基同仁實地走訪個案家庭和部落，去到有「無醫村」之稱的九棚、藏在東岸山海中的旭海，看見從未認識的恆春半島，聽著許多黑暗角落的生命故事，無論是孤獨長者的背影，還是被現實鎖住的孩子雙眼，都深深悸動、震撼、衝擊他的心。

「曾經，一個全身病痛的獨居老人，躺在床上無法動彈、呼救，只能眼睜睜看著門外，期待最後一絲希望出現，得到的卻只有日復一日的落空，各種氣味的蔓延，拴不緊的水龍頭滴滴水聲、飛吹起樹葉的摩擦聲，從正常到極不寫實的慢動作和變形的聲音，視線、聲音逐漸淡出！」他說，這是其中一個及時救回的案例，故取名「不想被遺忘的企盼」。