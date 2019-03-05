連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東殯儀館火化場，每月約處理300具以上遺體火化，為屏東縣內最忙碌的殯儀館。但日前有民眾反應，工作人員作業怠慢，過去也曾發生收紅包事件，屏東市長林恊松連續三日進駐火葬場上班，林表示以尊敬的心態來解決問題，不會感到害怕。

屏東市殯儀館自民國69年完工後，硬體設備、場內動線遭成民眾不便，另外，過去也發生工作人員收受紅包遭檢調偵訊事件。林恊松表示，進駐殯儀館辦公是為了解整體作業狀況，站在第一線感受民眾及工作人員的需求。

因殯儀館主體結構老舊有漏水情形、地面鋪面材質不平導致棺車移動產生震動、車輛進出空間路線不良等細節，林說，將會指示公所人員選擇適當時間，以不妨礙民眾進行喪葬儀式，儘速改善，以提升服務品質。

林恊松甚至親自進到撿骨室，叮嚀作業人員要妥善完成撿骨，並提醒工作人員，要以同理心送每一位往生者最後一程。

林表示，未來會擬定獎勵標準，讓工作人員能依工作表現獲得獎金，以杜絕收紅包的陋習，同時也發現，殯儀館內連洗澡的空間都沒有，也會盡量爭取設置衛浴設備，讓工作人員能洗個澡再回家。

而記者問到，在殯儀館辦公數日難道不會怕？林則表示以尊敬的心態，來解決問題不會怕啦。