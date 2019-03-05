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清明連假搭船來金門 體驗不一樣遊程

2019-03-05 15:42中央社 金門縣5日電

金門縣政府今天表示，清明節連續假期海上運輸4月3日、7日行駛台中-金門往返各一航次，除了旅台鄉親優先搭乘外，也歡迎其他民眾利用難得機會搭乘專船來金，體驗不一樣旅遊。

二二八連續假期才剛結束，清明連假又將在4月4日到7日登場。縣府觀光處表示，為了減輕旅台鄉親返鄉經濟負擔，紓解連假期間台金航線空運壓力，縣府依照往例租賃客船航駛台中-金門往返各一航次。

觀光處表示，台金航運每趟航程約8到9小時。台中至金門航線4月3日晚間11時由台中港啟航，預計隔天上午8時抵達金門料羅港；金門到台中航線7日上午11時由金門料羅港返航，預計當天晚間8時抵達台中港。

考量回程跨越午、晚餐時間，觀光處長丁健剛提醒搭乘的民眾在登船前，預先準備充足的食物及飲水，以備不時之需。

台金專船單程航次可載運400人次，搭乘對象以金門縣旅台鄉親優先，並視情況開放其他民眾搭乘專船來金旅遊。觀光處說，以往都有不少台灣民眾利用這個難得的機會搭船來金，感受不一樣的遊程，歡迎各地民眾前來體驗。

船費方面，一般身分者單航次費用新台幣500元，特殊身分者300元，適用人員包括65歲以上、未滿12歲，以及持有在學學生證的學生。

登記購票日從明天起到26日，有需要的民眾可以持本人身分證明文件，每天上午9時向各「登記窗口」辦理登記、繳費並領取乘船票證。

詳細訊息可上金門縣政府網站查詢https://reurl.cc/blm2l。

金門航線連假

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