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台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

2018年九合一選舉過後，不少外地人想到高雄投資不動產，由於對區域不熟悉，就會先從知名商圈開始搜尋，巨蛋商圈自然也就雀屏中選，高雄房仲業透露，不久前就有一位台北企業主，購入上億元店面，高調表態支持韓國瑜當選，來高雄發展的。

韓國瑜選市長從三山造勢起家，選後高雄市店面交易熱區也在「三山」，不過，這次是鳳山、鼓山和介於鳳山區、鼓山區之間的三民區 。信義房屋統計實價登錄數據，2018年鳳山、鼓山、三民區店面交易件數在各行政區中排名前三，信義房屋分析，鳳山區、三民區有龐大居住人口，剛性需求撐起店面交易；鼓山區店面熱區是巨蛋周邊，本就是商業密集地段，在2018年九合一選舉過後，更吸引不少外來投資者指名購買這一區店面。

高雄人口數最多的前二名為鳳山區、三民區，都有30萬以上人口，信義房屋鳳山鳳新店店長林思瑋表示，這二個行政區是高雄最大的住宅區，民生需求龐大、商業行為頻繁、店面林立，2018年店面交易件數都有1200件左右的水準。

林思瑋提到，鳳山區占地20坪的透天店面總價2000萬左右最受歡迎，整棟租金約3萬到5萬元，投資報酬率在2%~3%間，當地以開便當店、連鎖美髮店居多，最近即將進入夏天，新開飲料店有漸漸增加的趨勢。

三民區是高雄市傳統成熟商圈，信義房屋河堤店店長周清源說，當地民生消費需求強勁，店面收租穩定，吸引買方購入店面產品，三民區又介於鳳山區、鼓山區間，銜接到鳳山文山特區附近以透天店面居多，地坪30坪店面總價4000萬元，消費者接受度很高，另一端接近鼓山河堤一帶以大樓店面為主，30坪總價1500萬元最受歡迎，三民區店面多半購入後以出租為主，投資報酬率約2~3%，承租方以連鎖商店、服飾店為大宗。

鼓山區以巨蛋周邊為店面交易熱區，信義房屋美術東二店店長吳宗德表示，巨蛋周邊有漢神百貨、瑞豐夜市等景點，知名度相當高，店面本來就很受歡迎，過去就常有高價成交的案例，這一帶以大樓店面為主，總價2000到5000萬元間最為常見，租金約3~8萬元，一般投資報酬率2%消費者就會願意購買，多半以經營餐飲生意為主。

高雄市三民區是高雄市傳統成熟商圈，店面行情夯。記者謝梅芬／攝影
高雄市三民區是高雄市傳統成熟商圈，店面行情夯。記者謝梅芬／攝影
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高雄鳳山區民生需求龐大、商業行為頻繁、店面林立。記者謝梅芬／攝影
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高雄市三民區是高雄市傳統成熟商圈，店面行情夯。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜九合一選舉高雄市

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